Quando arriva l’estate abbiamo sempre voglia di novità. Sia quelle che riguardano la voglia di vedere nuovi posti. Sia per quello che riguarda il bisogno di sperimentare cambiamenti da apportare alla nostra persona. Le donne puntano quasi sempre il faro sui capelli. Una diversa acconciatura con il giusto colore può davvero cambiare l’aspetto di un volto illuminandolo o spegnendolo completamente.

Ci sono colori che si possono provare e che hanno davvero il potere di illuminare gli occhi. Addolcendo o rendendo più decisi i lineamenti del viso. Oggi parliamo del colore rosso ciliegia. È un tipo di rosso davvero da provare per la sua luminosità che risalterà notevolmente con l’abbronzatura. Vediamo quindi perché sono tutti pazzi per questo colore di capelli molto alla moda quest’estate, ecco come applicarlo con poche e semplici mosse.

Cambiare i capelli poco alla volta

Non tutti hanno il coraggio di cambiare colore da un giorno all’altro. Allora si può optare per la strada del cambiamento a piccoli passi. Aggiungere colpi di sole o sfumature rosso ciliegia è un ottimo metodo per ravvivare i capelli scuri. Si può quindi provare con dei prodotti naturali direttamente nella nostra casa. Il colore rosso ciliegia apparirà su bellissime ciocche sfumate di rosso. Infatti, sono tutti pazzi per questo colore di capelli molto alla moda quest’estate, ecco come applicarlo con poche e semplici mosse.

Ingredienti e procedimento

a) 60 ml di miele;

b) 500 ml d’acqua;

c) acetosella;

d) 2 barbabietole.

Si versa in una pentola mezzo litro di acqua. Una volta che l’acqua è arrivata a ebollizione si aggiunge l’acetosella e si lascia posare nell’acqua un paio di ore. Poi si copre la pentola. Intanto l’acetosella si scioglierà nell’acqua. Una volta passato il tempo di posa si filtra l’acqua e in una ciotola adatta all’uso si mescola al miele.

Indossare dei guanti di lattice e con le mani stendere il composto dalle radici alle punte. Attenzione a distribuirlo bene cosicché l’effetto del colore apparirà uniforme sulle ciocche. Per scegliere di fare solo alcune ciocche da tingere usare i fogli di alluminio. È utile utilizzare un pennello piccolo per applicare la miscela.

A questo punto si spremono due barbabietole, si utilizzerà solo il succo. Quindi al succo di barbabietola si uniranno 60 ml di miele. Mescolare bene finché il composto non sarà ben amalgamato e la miscela sarà quindi pronta per essere applicata sulle ciocche.

Utilizzare una cuffia di plastica o della pellicola trasparente per permettere al prodotto di penetrare nei capelli mentre si asciugano. Il consiglio è di lasciare il prodotto tutta la notte. L’indomani dopo aver lavato i capelli si sfoggerà questo rosso ciliegia che lascerà davvero senza parole.