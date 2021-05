Tutti pazzi per le bucce di zucchine, grazie a queste idee originali diventano un ingrediente ottimo e speciale non solo in cucina

Con l’arrivo dell’estate, le zucchine diventano il contorno e il piatto ideale per tutte le nostre ricette fresche. Si prestano a moltissime ricette, sia per chi deve seguire un regime dietetico con poche calorie, sia per manicaretti saporiti e gustosi. Ma, ciò che pochi sanno, è quanto possa essere buona e utile, non solo in cucina, la loro buccia. Questa è ricca di fibra, ed aiuta anche chi ha problemi intestinali. Ed è la parte più preziosa, ricca di carotenoidi e di acido folico

Quest’oggi, infatti, noi di ProiezionidiBorsa illustreremo l’utilizzo, non solo in cucina, della buccia delle zucchine. Proprio come nell’articolo “Le bucce di patata faranno la differenza nella nostra vita se utilizzate in questi modi originali e molto pratici e non solo in cucina”. Ecco perché tutti saranno pazzi per le bucce di zucchine, grazie a queste idee originali diventano un ingrediente ottimo e speciale non solo in cucina.

Possono utilizzarsi per la cura delle piante e dell’orto

I fertilizzanti naturali sono un’ottima alternativa ai prodotti chimici. Il loro effetto è sicuramente migliore sia per le piante sia per il nostro ambiente. Infatti, le sostanze nutritive contenute negli scarti di verdura o frutta, rinvigoriscono e nutrono le nostre piante, regalandoci piante e fiori rigogliose con colori brillanti. Ecco come fare. Basterà mettere le bucce in un contenitore con acqua bollente. Lasciarle macerare un paio di giorni, filtrare poi il liquido ed innaffiare le nostre piante.

In cucina

In cucina, con le bucce di zucchine, si può creare un pesto da leccarsi i baffi. Serviranno, buccia di un paio di zucchine, 25/30 grammi di pinoli, una decina di foglie di basilico, uno spicchio d’aglio, 20 grammi di formaggio grattugiato. Ovviamente olio extravergine di oliva e sale q.b.

Inserire tutti gli ingredienti nel mixer e frullare ad impulsi versando l’olio a filo.

Si può conservare in frigorifero, contenuto in vasetti di vetro, ricoperto dall’olio, per circa una settimana. Se si preferisce, si può congelare e utilizzarlo all’occorrenza.

Si possono utilizzare per la bellezza del viso. Infatti le proprietà contenute nella buccia sono antinvecchiamento, donano elasticità alla pelle e sono estremamente idratanti. Ottime, quindi, per una maschera viso. Basterà frullare le bucce con un paio di cucchiai di olio e un po’ di farina. Applicare sul viso e lasciar agire per circa 20 minuti. Sciacquare e applicare la crema viso abituale.

