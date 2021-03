Per i fumatori o semplicemente per chi vuole rendere più pulita l’aria di casa con metodi naturali, questa è l’informazione che può ritornare utile. Non bisogna essere dei giardinieri modello per prendersi cura di un angolo “green” in casa.

Le piante migliorano gli ambienti non solo da un punto di vista decorativo ma molto spesso anche per le proprietà che diffondono. Alcune specie rendono meno umide le stanze, altre ne migliorano l’aria.

È il caso di questo arbusto sempreverde dall’origine esotica che si adatta perfettamente agli appartamenti ed ha bisogno di poca cura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Si chiama Beaucarnea recurvata ma è conosciuta molto di più con l’appellativo di pianta “mangiafumo”.

Il vegetale si presenta con un tronco grosso e gonfio alla base che immagazzina l’acqua. Dal tronco poi fuoriescono tanti rami sottili con foglie a ciuffi, lunghe e anche ricurve. Ma perché tutti stanno impazzendo per questo vegetale?

Tutti pazzi per la pianta “mangiafumo”, ecco come molti stanno purificando l’aria spendendo pochissimo

Questo particolare vegetale è in grado di purificare l’aria, oltre ad essere molto utile per arredare gli angoli verdi dell’appartamento. Essa ha il potere di trattenere ed assorbire gli odori, anche quelli sgradevoli. In particolar modo è indicata per ambienti frequentati da fumatori.

Ovviamente, sottolineano gli esperti, la pianta non può aspirare una quantità eccessiva di fumo ma assorbe il fumo di tre, quattro sigarette al giorno.

Come curarla

Per mantenere in buono stato la Beaucarnea recurvata basterà veramente poco. Fondamentale è lasciare asciugare il terreno tra un’irrigazione e l’altra. Durante i periodi invernali può anche essere innaffiata meno. Soprattutto se le temperature sono molto rigide. Concimarla una volta a settimana nel periodo primaverile ed estivo e una volta al mese nel periodo autunnale e invernale.

Questa pianta se coltivata nel terreno può arrivare anche a 9 metri d’altezza. Raggiungerà, invece, i 2 metri se coltivata in vaso.

Se “Tutti pazzi per la pianta “mangiafumo”, ecco come molti stanno purificando l’aria spendendo pochissimo” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Si chiama pianta delle monete e sta facendo impazzire tutti, ecco perché averla in casa è una ricchezza!”.