In attesa di “No time to die” con prima mondiale alla Royal Albert Hall durante il festival cinematografico londinese, godiamoci il nuovo fantasy prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Disney in uscita nei prossimi giorni. Questo kolossal punta a conquistare miliardi di spettatori, di cui il primo miliardo solo in Cina. Si tratta di un nuovo film ispirato ai personaggi Marvel e ha un titolo che cattura l’attenzione: “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli” (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings). Esce il primo settembre, punta a polverizzare il successo riscosso dall’ultima fatica dei Marvel Studios: Black Widow, interpretato da Scarlett Johansson. Vediamo il profilo di questo nuovo personaggio e la trama generale del nuovo cult creato per il grande schermo.

Il primo eroe Marvel col volto asiatico

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è il primo film del Marvel Cinematic Universe (MCU) con un protagonista asiatico. Diretto da Destin Daniel Cretton, arriva nelle sale italiane la prossima settimana e promette spettacolarità, una trama avvincente e azione non stop. Ma anche un saggio di arti marziali di livello olimpico. Come quello indimenticabile nei cartoni animati di Kung Fu Panda e i Cinque Cicloni, contro il cattivo Tai Lung. L’interesse per queste discipline è sempre più forte in tutti i continenti e sono praticate ogni giorno da giovani e anziani. Il film è interpretato dall’ex contabile Simu Liu, 32enne attore cinese avvenente ed espertissimo di arti marziali. Che sarà affiancato dall’esilarante Awkwafina, Menger Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong. Completano il cast leggendaria Michelle Yeoh e il grandissimo Tony Leung.

Tutti pazzi per il nuovo eroe Marvel che spopolerà al cinema da settembre

Shang-Chi vede Liu negli abiti di un ragazzo apparentemente fragile. Costretto a confrontarsi con un passato che pensava ormai alle spalle. Otto anni dopo Iron Man 3, Kevin Feige e il gold team di autori rilanciano il celebre Mandarino, che nel 2013 fu interpretato da Ben Kingsley. In questo film ha nome Wenwu. Il Mandarino padre di Shang-Chi, è una figura millenaria e potentissima che ha addestrato i due amati figli per seguire le proprie orme criminali. La mente di efferati attacchi criminali è accecata dalla rabbia, dall’amor perduto. Risulta inoltre ipnotizzato dal potere dei dieci anelli. Ora scatena la minaccia di un esercito di mostri pronto a distruggere il Mondo. Naturalmente, solo Shang-Chi e sua sorella possono fermarlo.

A fine settembre torna Daniel Craig

Tutti pazzi per il nuovo eroe Marvel che spopolerà al cinema da settembre. Dopo l’avventura di Shang- Chi, ci attende a fine mese l’ultima avventura di 007 col volto di Daniel Craig. “Time to Die” si preannuncia ricchissimo di sorprese e spettacolarità. Tutta Londra è in trepidante attesa e celebra James Bond con uno dei suoi cocktail.