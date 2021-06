Tutti pazzi per il gelato di pesca bianca fatto in casa

Tutti pazzi per gelato di pesca bianca fatto in casa in pochi minuti con l’aiuto di tre soli ingredienti, un aroma e una gelatiera affidabile. È una delizia calorica che non tutti si possono permettere di mangiare in quantità, ma dal profumo paradisiaco.

La pesca bianca è un frutto spettacolare anche solo da guardare, con i suoi colori delicatissimi. Le più stupefacenti sono quelle dal colorito bianco rosato che virano delicatamente al fucsia e al verde.

La pesca bianca tabacchiera, dalla forma di polpetta schiacciata, è la più dolce e attualmente è all’apice della stagione. Trasformarla in un delizioso gelato è una “magia” che possiamo compiere tutti, anche senza alcuna abilità culinaria. Tuttavia la gelatiera, per un risultato ottimale, è indispensabile. Ecco come procedere con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Una ricetta facile da ricordare e da eseguire

Le dosi necessarie per realizzarlo sono sempre quelle, anche se vogliamo sostituire la pesca bianca con quella gialla, oppure con l’albicocca o la banana, molto amate dai bambini.

Ricordiamo, però, che queste creme al gelo sono purtroppo tutte zuccherine e molto caloriche, dunque anche i piccoli non devono esagerare nel consumo.

Servirà innanzitutto mezzo limone spremuto e privato accuratamente dei semi. Meglio scegliere un limone grande e profumato, possiamo anche tenere da parte un ricciolo della buccia per decorare il gelato alla fine.

Servono 100 grammi di pesca bianca, 100 ml di latte, 100 ml di panna liquida e 100 grammi di zucchero bianco, meglio se finissimo. Se aumentiamo la frutta, moltiplichiamo tutti gli ingredienti, tranne il limone.

Passiamo tutto insieme nel mixer o meglio ancora in un frullatore.

Mettiamo subito il composto all’interno della gelatiera che deve essere già stata accesa da almeno un’ora se si stratta di un modello nuovo. E anche due ore prima, se si tratta di un modello vecchio.

Dall’avvio della pala bastano 50 minuti per ottenere un perfetto gelato di pesca bianca. Mettiamolo poi a raffreddare in freezer fino al momento del consumo.

Tutti pazzi per il gelato di pesca bianca fatto in casa

Detto anche cremolata, questo gelato meraviglioso si serve in coppe larghe di vetro, cristallo o sheffield e si decora con riccioli sottili di scorza di limone. Unendo se piace, qualche fogliolina di menta fresca o un bocciolo di rosa.