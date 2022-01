Curioso come gli amanti dell’oroscopo cerchino spesso conferme e smentite anche negli zodiaci degli altri paesi. È il caso di quello cinese, uno dei più conosciuti. Ma, anche il famoso calendario Maya non scherza. E, vedendo che secoli fa avrebbe previsto un’infinità di calamità sulla Terra, c’è poco da scherzare. Oggi ci occuperemo invece di un oroscopo antichissimo. Forse il più complicato di tutti perché si basa su tanti calcoli. Ma, proprio per questo, potrebbe rappresentare una serie di incroci e legami da prendere in considerazione per il 2022. Tutti parlano di Toro e Ariete ma ecco i 2 segni che potrebbero stupire da gennaio fino a primavera secondo uno degli oroscopi più antichi del Mondo.

Importato in Giappone dalla Cina

Gli appassionati e gli studiosi di storia sanno che tra Cina e Giappone esiste un legame conflittuale che dura da secoli. Un po’ come le rivalità tradizionali tra stati europei che si sono fatti guerra all’infinito. Sicuramente, però, il Giappone si è impossessato dell’oroscopo cinese. Rendendolo ancora più complesso, con una serie di cicli che renderebbero il calendario molto più lungo. Non stiamo qui a dilungarci ma andiamo a vedere i 2 segni baciati dalla fortuna.

Uno dei 2 segni fortunati del 2022 sarà il Cavallo. Ovvero tutti coloro che sono nati in questi anni: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002. Per i più piccoli, attenzione anche al 2014.

La caratteristica che contraddistingue maggiormente questo segno è ovviamente la dinamicità. Il Cavallo rappresenta in tutto e per tutto la vivacità e la voglia di movimento. E, proprio tutta questa energia sarà messa a disposizione soprattutto del lavoro. Sono possibili dei cambiamenti importanti, all’interno però di un anno fatto anche di alti e bassi. Il Cavallo dovrà assolutamente approfittare delle occasioni, uniche e irripetibili, che passeranno.

Attenzione al Drago

Chi è nato negli anni del Drago potrebbe vivere un anno davvero positivo. Ma attenzione che non parliamo di esplosioni di denaro e fortuna sfacciata. Semplicemente di soddisfazioni che ci faranno stare bene. Traguardi raggiunti dopo un duro lavoro. Scommesse professionali vinte grazie al talento e all’intuizione. Coi complimenti dei colleghi e dei superiori. Ecco, allora, gli anni premiati: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012 per i più piccoli.

Intraprendenza, passione e sicurezza dei propri mezzi saranno le tre virtù del Drago 2022.

