Bisogna sempre cercare di guardare il lato positivo di ogni cambiamento.

Per quanto la routine di ogni persona sia cambiata nel corso di quest’ultimo anno, si possono scoprire passioni nuove. E anche sfruttare il tempo dinanzi al PC per concedersi qualche momento di relax o di cultura.

Spesso si cerca ispirazione per poter trovare la serie TV perfetta, quella che ha la percentuale di compatibilità più alta in relazione alle nostre ricerche.

Di seguito, una serie di consigli pratici sulle serie TV da non perdere su Netflix e in streaming.

Dalle docu-serie al legal drama

Se si è amanti del genere provocatorio e investigativo, San Pa è una docu-serie da non poter tralasciare.

Di produzione italiana, tratta dell’Italia degli anni 70’ dove un uomo di nome Muccioli ha creato una comunità per ragazze e ragazzi con problemi di dipendenza.

Se invece si ha una predisposizione per il genere del legal drama è consigliabile optare per Le Regole del delitto perfetto o Suits. Avvocati e giovani apprendisti all’opera per sciogliere i casi più difficili nel lavoro e nella vita.

E, a proposito di regole e enigmi da risolvere, La regina degli scacchi rappresenta un viaggio nel mondo degli scacchi. Può essere una scelta valida nel caso in cui si cerchino stimoli nuovi e un po’ di dose di autostima.

Tutti parlano di queste serie TV da non perdere su Netflix e in streaming non solo per la scelta degli attori del cast, ma per fantastiche emozioni ed energie che rilasciano.

Parallelismi di mondi fantastici

Per restare in tema di regine, se si vuole alleggerire la mente non resta che immergersi nel mondo di C’era una volta.

Questa serie richiama felici ricordi di infanzia ma aggiunge un tocco di novità attraverso la rivisitazione delle varie favole.

Se, invece, si desidera restare più con i piedi per terra, The Crown rientra tra i consigli più indicati per questo genere.

Se non si sa rinunciare al genere fantasy- horror, un’opzione da considerare è Penny Dreadful. Intreccio di vari personaggi della letteratura horror, come Dorian Gray e il dottor Frankestein incuriosiscono e sono di forte impatto visivo ed emozionale.

Infine, per grasse risate, Modern Family” è una serie irrinunciabile.

Emozioni, cultura, fascino, effetto sorpresa: questi sono alcuni dei motivi per cui tutti parlano di queste serie TV da non perdere su Netflix e in streaming.