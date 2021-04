Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso parlato dei rimedi per far fronte al problema della stitichezza, come in questo recente articolo. Tra una soluzione e l’altra, c’è però qualcosa che ogni tanto sembra sfuggirci. Oltre alle soluzioni, infatti, sarebbe il caso di indagare su quelle che sono le cause di un problema molto diffuso e fastidioso.

Scoprire le ragioni che portano a soffrire di intestino pigro dovrebbe spingerci a modificare gran parte del nostro stile di vita, soprattutto ai fini preventivi.

Tutti parlano dei rimedi, ma nessuno ci dice quali siano le cause della stitichezza

Cominciamo con l’alimentazione. Una dieta povera di frutta e verdura è alla base di problemi di questo genere. Inoltre, prediligere cibi raffinati, molto elaborati e ricchi di zucchero favorisce la stitichezza.

Accanto a ciò che mangiamo è sempre importante evidenziare ciò che beviamo. Bisogna bere molta acqua per favorire l’evacuazione, il che risulta probabilmente e ancora più importante del consumo di frutta e verdura. Chi non beve almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno probabilmente soffre di stipsi.

Passiamo adesso al nostro modo di vivere. Forse non tutti sanno che la sedentarietà aumenta le possibilità di essere stitici. Questo perché il movimento stimola il transito intestinale e così chi conduce una vita tra il divano e la poltrona potrebbe lamentare problemi di costipazione.

Cause improvvise e temporanee

Tutti parlano dei rimedi, ma nessuno ci dice quali siano le cause della stitichezza anche in caso di eventi eccezionali. Nella vita di ciascuno di noi accadono situazioni e si verificano periodi particolari, magari di transizione che possono comportare dei cambiamenti anche nel nostro corpo.

Quando ad esempio si è sotto stress per motivi familiari, lavorativi o semplicemente personali, potremmo osservare delle variazioni nelle nostre abitudini fisiologiche. Nessun allarme, si tratta di una condizione assolutamente normale e temporanea, a cui potremmo rimediare con delle tisane e con attività rilassanti. In casi come questo, salta subito all’occhio il potere della nostra mente, capace di condizionare anche il nostro fisico. È per tale ragione che è necessario badare sempre alla nostra salute non solo fisica, ma piuttosto psico-fisica.