Le scarpe non servono solo per proteggere i piedi quando si cammina ma sono un indicatore della personalità. Perciò tutti osservano le scarpe indossate per dedurre determinati aspetti. Dunque oltre ai gesti e alle espressioni facciali scopriamo un altro tassello del linguaggio non verbale. Secondo la psicologia, le scarpe rappresentano l’estensione del modo di essere.

A primo impatto, logicamente, vedere una persona con una scarpa firmata è sinonimo di uno status benestante. Ebbene, dalla scarpa si possono rilevare tanti altri aspetti come modalità relazionali, tratti psicologici, tendenze emotive e politiche.

Shoes addiction

Questo discorso vale sia per gli uomini che per le donne. Nessuno dei due sessi è immune alla shoes addiction. Per i meno esperti, questa mania, colpisce le persone con poca stima. Questi ultimi cercano di trovare un equilibrio indossando accessori come potrebbero essere le scarpe, non direttamente connesse con l’immagine fisica.

Perciò avviene l’acquisto compulsivo di scarpe per colmare un vuoto esistenziale e materialmente si riempie la scarpiera.

In base alla scarpa indossata si esprime un aspetto

Ora però vediamo quale personalità si evince in base alle scarpe indossate. I più frustati e ribelli hanno la propensione a portare scarpe colorate e appariscenti. I più aggressivi prediligono portare al piede anfibi e stivaletti. Infine le persone che hanno il pallino delle sole scarpe costose vuol dire che hanno attacchi ansiosi e si preoccupano troppo dell’apparire.

Passiamo ora alle persone che indossano scarpe trasandate. Non è questione di poca disponibilità di soldi ma sono persone che hanno difficoltà a relazionarsi tendendo a reprimere le emozioni e non danno peso a quello che pensano gli altri. Chi vuole farsi notare, invece, indossa scarpe scintillanti e modaiole.

Universo femminile

Il nostro decalogo sul rapporto scarpe indossate e aspetti della personalità continua con un focus incentrato sull’universo femminile. Ebbene le donne imprevedibili indossano il tacco 12 mentre quelle del gentilsesso che calzano le zeppe, lo fanno come arma di dominio sul maschio.

Quando invece, si incontra una donna che predilige le sneaker, è un segnale di sicurezza mentre quando indossa l’infradito si traduce in spontaneità.

Come tutti ben sanno le donne hanno maggiore propensione a comprare scarpe. Nella scarpiera, infatti non mancano le ballerine, indossate da chi è ingenua, i mocassini che segnano un aspetto astuto mentre i sandali sono per donne con un carattere tendenzialmente allegro e disinibito.

Così abbiamo scoperto il perchè tutti osservano le scarpe indossate per dedurre determinati aspetti.