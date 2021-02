Quando si parla di broccoli l’opinione pubblica si divide. Chi li ama contro chi li odia.

Una lotta eterna tra coloro che impazziscono per il gusto intenso di questo alimento e chi, invece, scappa alla sola vista.

Eppure, i broccoli sono ricchissimi di elementi nutritivi come la vitamina C, la vitamina K, il calcio, il fosforo e il potassio. Dunque, introdurre questo alimento nella dieta non potrà che migliorare tutto il piano alimentare.

Tuttavia, gli chef più famosi e rinomati hanno stilato una lista degli errori più grossolani e molto diffusi quando si utilizzano i broccoli.

Tutti o quasi commettono questi 3 piccoli errori con i broccoli, ecco a cosa stare attenti

Una delle abitudini più comuni è quelle di gettar via l’acqua di cottura dei broccoli. Ci si concentra sull’alimento e non si bada a ciò che si può riutilizzare.

Per molti chef, buttare l’acqua di cottura è un vero e proprio sbaglio.

Saporita e ricca di nutrienti e vitamine l’acqua può essere tranquillamente conservata ed utilizzata poi come brodo vegetale. Adatto per primi piatti squisiti, come il risotto.

Le foglie

Mai scartare e buttar via le foglie. Esistono, infatti, tante ricette che ne prevedono l’uso. Basterà solamente ricercarne qualcuna da internet o sul libro delle ricette della nonna per portare in tavolo una pietanza spettacolare in pochi minuti.

Pulire i broccoli in modo errato

Di norma coloro che puliscono i broccoli tendono ad eliminare molte sezioni che in realtà sono ottime per essere cucinate.

Il classico esempio è quello dei gambi che possono essere mangiati così come il broccolo stesso.

