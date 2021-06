Almeno una volta nella vita avremo sicuramente compiuto anche noi questo sbagliatissimo comportamento. Quante volte abbiamo acquistato in gelateria o al supermercato una vaschetta di gelato? Spesso però ci dimentichiamo la borsa termica a casa ma lo compriamo ugualmente, fiduciosi in un tragitto rapido e diretto per mettere nel freezer il gelato.

Naturalmente in quel percorso accade di tutto: incontriamo il collega di lavoro con la famiglia, le casse hanno file chilometriche, i semafori sono tutti rossi… Magari troviamo anche traffico! Con l’auto parcheggiata sotto il sole cocente, una volta a casa ci ritroviamo con la vaschetta colma di acqua invece che di gelato.

A questo punto molti di noi avranno detto: “che male farà?”. Così com’era abbiamo riposto il gelato già scongelato nel freezer. Tutti noi abbiamo fatto questo con il gelato almeno una volta ma è molto pericoloso!

Quando un alimento viene congelato o surgelato non viene privato di batteri ma questi ultimi vengono per così dire “messi in letargo”.

Quando scongeliamo il prodotto, con l’aumento della temperatura, i batteri tornano attivi. Inoltre ricominciano a moltiplicarsi soprattutto in un prodotto a base di latte, zucchero e a volte anche frutta.

I batteri più “classici” in estate sono la salmonella, l’escherichia coli e la listeria. Se dovessimo procedere ricongelando la vaschetta di gelato, assisteremo ad una proliferazione di questi batteri. L’alterazione della catena del freddo comporta proprio questo rischio, ovvero l’aumento di batteri e tossine.

Inoltre il gelato non si consuma previa cottura e spesso è di fattura artigianale. Questo, nel caso di scongelamento, comporta un rischio ancora più elevato per gli ingredienti freschi utilizzati e l’assenza di conservanti.

La manifestazione di infezione batterica è a carico dell’apparato gastrointestinale con il sopravvenire di sintomi quali vomito, nausea, diarrea e perdita dell’appetito. I medici in questi casi prescrivono una cura di antibiotici.

Badiamo bene, quindi, a mantenere la catena del freddo e a non lasciare le confezioni di gelato troppo a lungo fuori dal freezer.

Anche nel caso in cui dovessimo preparare delle porzioni in coppette da gelato per gli ospiti, riponiamole sempre nel freezer in attesa di prepararne delle altre.

Evitiamo, dunque, di riporre nel freezer un gelato già scongelato: ora conosciamo il rischio a cui ci esponiamo.