Con la stagione primaverile tornano in tavola grandi protagonisti della dieta mediterranea ricchi di sali minerali e vitamine. Stiamo parlando di frutti e ortaggi freschi, profumati e colorati come il periodo dell’anno che ne decreta il grande ritorno. A parte le verdure verdi, quali finocchi o asparagi, trovano spazio anche barbabietole e frutti rossi, tra cui spiccano senza ombra di dubbio le fragole.

Morbide, dolci e succose, sono un vero paradiso per il palato: un po’ come accade per le patatine e le polpette, una tira l’altra. C’è chi preferisce dare una nota di sapore in più condendole con limone e zucchero. Altri, invece, non sanno proprio rinunciare alla tentazione di riempirle con ciuffi di panna montata.

Ebbene, tutti mangiano le fragole al naturale o nei dolci, ignari del fatto che si prestino particolarmente bene anche a insaporire i piatti di pesce. Nelle prossime righe presenteremo una ricetta facile e veloce, oltre che davvero originale, con cui stupire amici e parenti durante la prossima tavolata in compagnia.

Per questa preparazione ci occorrono:

4 fette di pesce spada;

200 g di fragole;

1 cucchiaino di zucchero;

1/2 limone;

qualche foglia di menta;

sale;

olio extravergine d’oliva.

Tutti mangiano le fragole al naturale o nei dolci, ma pochi sanno come usarle per insaporire i secondi piatti

Come prima cosa, cominciamo naturalmente dalla pulizia delle fragole, che andranno lavate e asciugate e poi tagliate a cubetti. A questo punto trasferiamole in una padella, meglio se antiaderente, per sfumarle con un cucchiaino di zucchero e il succo filtrato di mezzo limone. Per profumare la salsa, aggiungiamo anche qualche fogliolina di menta e lasciamo cuocere a fiamma bassa per circa una decina di minuti. Trascorso il tempo indicato, togliamo dal fuoco e frulliamo il composto nel mixer in modo da ottenere una salsa omogenea, densa e cremosa.

Lasciamo da parte la nostra salsa alle fragole e dedichiamoci ora alla preparazione del pesce: essendo già a fette sarà semplicissimo da trattare. In effetti, sarà sufficiente semplicemente salare le fettine e ammorbidirle con le dita, condendole poi con un filo d’olio. Presa una padella antiaderente, facciamola scaldare ben bene e scottiamo il pesce spada lasciandolo cuocere 3-4 minuti per lato.

L’ultimo passaggio prevede di impiattare il pesce e guarnirlo con la salsa alle fragole, aggiungendo qualche foglia di menta fresca per decorare.

Lettura consigliata

Più veloci di una pasta al pomodoro, questi spaghetti dal colore primaverile si preparano con soli 3 ingredienti