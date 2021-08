Il mondo delle borracce sta diventando un mondo sempre più variegato. Ormai ognuno di noi ha almeno una borraccia in casa da portarsi appresso. Complice soprattutto una sempre maggiore sensibilità al tema dell’ambiente e dell’eco sostenibilità. Le borracce, infatti, sono un acquisto ormai diventato indispensabile. Non solo per avere dell’acqua sempre con noi, ma anche per non comprare bottigliette in plastica che altro non fanno che aumentare il consumo di questo materiale.

Le borracce hanno spopolato ovunque. Ce ne sono di tantissimi tipi, in plastica rigida, in alluminio, in acciaio o in vetro. Vengono prodotte nelle forme e dimensioni più disparate, in modo da soddisfare le esigenze di chiunque. Ma a questo punto c’è da chiedersi: quale tipo di borraccia è quella giusta per noi? Quali sono le migliori in commercio? Infatti, tutti la usano ma pochi sanno come scegliere la borraccia migliore per noi.

Tutto dipende da che uso se ne fa: chi la usa per fare sport prediligerà un certo tipo di borraccia, chi la usa per andare al lavoro, invece, ne vorrà un’altra. Andiamo dunque a capire come scegliere la borraccia più adatta alle nostre esigenze.

Prima di acquistare una borraccia bisogna tenere in considerazione alcune caratteristiche:

il materiale;

l’apertura: è bene valutare la facilità di apertura della borraccia che stiamo andando ad acquistare;

il diametro del collo: se ha il collo largo sarà più difficile bere in movimento, mentre il collo stretto sarà adatto proprio a questo scopo;

l’isolamento termico: se ci serve una borraccia che mantenga l’acqua in fresco tutto il giorno dovremo necessariamente sceglierla con un buon isolamento termico;

l’eventuale possibilità di essere lavata in lavastoviglie: la praticità di essere lavata in lavastoviglie sarà utile per chi ha poco tempo;

capacità, peso e dimensioni;

l’ermeticità.

Il materiale

È forse una delle caratteristiche più importanti al quale prestare attenzione. La plastica è l’ideale per chi cerca leggerezza e praticità. La plastica però non ha alcun isolamento termico, perciò, se dobbiamo rimanere fuori tutto il giorno in una calda giornata d’estate probabilmente non è la scelta ideale.

Le borracce in alluminio sono incredibilmente leggere, adatte quindi a chi non vuole trasportare ulteriore peso. L’alluminio, però, non è inossidabile. Questo rende necessario un rivestimento interno per evitare che l’alluminio abbia qualunque contatto con l’acqua. I rivestimenti più comuni sono quelli in ceramica, ma è importante controllare sempre il rivestimento per verificare che col passare del tempo rimanga intatto.

Un materiale molto comune per le borracce moderne e l’acciaio inox. Può essere lavato in lavastoviglie, non ha bisogno di rivestimenti interni perché inossidabile, può contenere qualsiasi tipo di bevanda perché non trattiene gli odori. Inoltre, l’acciaio non è soggetto alla proliferazione di batteri. Le borracce in acciaio sono quelle più versatili e che più si prestano a qualsiasi esigenza. Unico difetto la leggerezza: sono leggermente più pesanti delle altre.

