E’ veramente incredibile come possiamo rendere la nostra pasta buona con questo semplice metodo di cottura. Un sistema “dolce” che ci farà apprezzare una pasta cotta al punto giusto, rendendoci anche il tempo per pensare ad altro. Ecco perché tutti in Italia stanno adottando questo semplice e incredibile sistema di cuocere la pasta

In cosa consiste questa cottura

Questo modo di cuocere la pasta non è proprio nuovo, ma è adottato ora e in passato da grandi chef i quali trovano che la pasta venga meglio.

Il sistema consiste nel portare l’acqua in ebollizione, gettare la pasta in pentola e spegnere il fuoco. Un gesto questo che all’apparenza sembrerebbe completamente sbagliato. In effetti per chi è abituato al sistema convenzionale, può avere dei forti dubbi che con questo sistema si possa ottenere una buona pasta e al dente.

Perché il nuovo modo funziona

La convinzione generale è che la buona cottura della pasta dipenda dalla sua ebollizione. Ma qualche volta abbiamo notato che nonostante l’acqua non bollisse , quantunque la pasta si cuoceva senza problemi. In effetti la cottura della pasta è data non tanto dalle bolle dell’acqua, ma quanto dalla temperatura.

Si è visto che la pasta per cuocere bene non ha bisogno di raggiungere i 100 gradi, ma la sua cottura avviene a 80 gradi. E’ a questa temperatura che gli elementi della pasta cominciano quella trasformazione che poi, passato il tempo di cottura, ci darà la pasta al dente.

Come fare con questo sistema

Per questo motivo, una volta che l’acqua ha raggiunto i 100 gradi del punto di ebollizione, la si sala e si getta la pasta. Si gira un po’ e si lascia sulla fiamma giusto un minuto per rimescolarla, si mette su il coperchio e si spegne il fuoco. Si attende che passa il tempo di cottura indicato sulla confezione e si scola. Avrete in questo modo la pasta cotta perfettamente e stando a qualche famoso cuoco anche migliore.

Alcuni consigli. Tutti in Italia stanno adottando questo semplice e incredibile sistema di cuocere la pasta

Bisogna fare attenzione d’usare la giusta quantità d’acqua, che in genere si calcola con 1 litro ogni 100 gr di pasta.

Che il coperchio delle pentola chiuda bene, in modo che l’acqua non abbia un calo veloce di temperatura.

Di non cedere alla voglia di togliere il coperchio per girare la pasta, perché in questo modo la temperatura rischia di crollare.

La pentola si può togliere dal fornello, così che si possa utilizzare per altre cotture, ma non deve essere messa in luoghi freddi, che interferiscono con la temperatura interna della pentola.

Il vantaggio della cottura a fuoco spento

Secondo il celebre chef Davide Scabin che utilizza questo sistema, la pasta in questo modo riceve una cottura senza stress e sicuramente più dolce, così che anche il modo di cuocerla rispetterebbe meglio la natura della sua composizione ed eviterebbe di scuocerla.

Un sistema che ci fa risparmiare gas, ci rende più liberi per altre faccende della cucina e ci libera anche un fornello.

In questo articolo tutto quello che non si deve fare quando si prepara la pasta al sugo.