Cittadini e banche sono in allerta per un nuovo raggiro che ha già mietuto molte vittime. Stavolta i malviventi si sono inventati una nuova tecnica molto astuta. A lanciare l’allarme è Poste Italiane tramite una comunicazione ufficiale. Gli enti competenti stanno vigilando con la massima attenzione per identificare i colpevoli.

Che cosa sta accadendo

Ma vediamo in cosa consiste questa trappola insidiosa e perché sono tutti in allarme per questa nuova truffa bancomat che prosciuga il conto corrente. La tecnica utilizzata è molto sofisticata e, probabilmente proprio per questo sono tanti quelli che ne sono stati vittime inconsapevoli. La frode non avviene online ma mentre siamo in fila al bancomat. Infatti, ogni volta che inseriamo la nostra carta nell’ATM per poter operare ci viene richiesto il PIN, il codice personale e segreto per poter proseguire.

Coloro che sono stati truffati raccontano che, mentre erano intenti a compiere questa operazione, un passante richiama la loro attenzione sulla presenza di una banconota nelle vicinanze. Che il denaro sia proprio o che si voglia restituire al legittimo proprietario, naturalmente accade che ci si chini a raccoglierlo. Proprio in quell’istante un astuto complice, approfittando del momento di distrazione, sostituirà la nostra carta bancomat con una precisamente identica. È questo stesso complice che in precedenza ha prestato attenzione al PIN che abbiamo digitato per avviare l’operazione. A questo punto i malviventi si allontanano. Chi è caduto in questo tranello infatti non si rende conto immediatamente dell’accaduto. Solo successivamente, infatti, i ladri utilizzeranno la carta sostituita.

Tutti in allarme per questa nuova truffa bancomat che svuota il conto e si sta diffondendo a macchia d’olio

Se la vittima ha impostato i servizi di notifica dei movimenti del conto capirà al primo prelievo illecito di essere stato truffato. Alcuni non dispongono di questa funzione. Dunque, solo quando andrà nuovamente ad utilizzare la carta bancomat all’ATM, o quando si controllano i movimenti di denaro, ci si accorgerà della truffa.

Alla luce di quanto segnalato da Poste Italiane e dalla Polizia Postale raccomandiamo di prestare attenzione quando si utilizzano le carte di credito, debito ed i bancomat. Che sia online o che sia allo sportello, è bene rimanere vigili e concentrati su ciò che stiamo facendo. Buona norma è anche controllare periodicamente le entrate e le uscite di denaro del nostro conto corrente.

