Tutti impazziti per questo piatto che oltre ad essere squisito può abbassare il colesterolo

Per la rubrica di “Cucina” di ProiezionidiBorsa oggi ci occupiamo di un piatto davvero delizioso che farà impazzire tutti i commensali. Se decidessimo di invitare a cena dei familiari o degli amici, non possiamo perderci questo menù perfetto per il mese corrente. Ingredienti prettamente settembrini che ci faranno fare bella figura. Ma i consigli in ambito culinario non sono finiti qua, perché anche in questo articolo parleremo di ingredienti unici nel loro genere.

Un piatto buono e ben riuscito porta tanta soddisfazione ma se in aggiunta alla bontà ci fosse anche la dimensione salutistica? Ecco perché tutti sono impazziti per questo piatto che oltre ad essere squisito può abbassare il colesterolo.

Un primo piatto da urlo

Non necessariamente tutto ciò che è buono fa male. Ci sono determinati alimenti molto gustosi che fanno bene alla salute. Alcuni di questi sono gli ingredienti principali di questo primo piatto.

Stiamo parlando del risotto integrale alle noci e gorgonzola. Le noci, come sostiene la Fondazione Veronesi, hanno la capacità di proteggere il cuore attraverso la riduzione del colesterolo cattivo. Il gorgonzola, invece, è ricco di sali minerali e vitamine ed ha una percentuale di colesterolo e grassi non elevata. Infatti contiene circa 70 mg di colesterolo ogni 100 gr.

Chiaramente consigliamo di rivolgersi al proprio medico per un consulto circa l’assunzione e il quantitativo. È di fondamentale importanza, infatti, non esagerare con le dosi, come riportano gli esperti già citati poc’anzi. Data questa premessa, vediamo ciò che ci occorre.

Ingredienti

Considerando di essere 4 persone, gli ingredienti sono:

200 gr di riso integrale;

80 gr di gorgonzola;

30 gr di noci sgusciate;

brodo vegetale;

mezza cipolla;

olio extra-vergine d’oliva.

Prepariamo in casa il brodo vegetale o possiamo usare quello già pronto, quindi portiamo ad ebollizione. Tagliamo mezza cipolla finemente e mettiamo in padella a dorare con un filo di olio extra-vergine d’oliva a fuoco basso. Aggiungiamo il riso integrale e a poco a poco il brodo vegetale mescolando ogni tanto.

Prima di terminare la cottura aggiungiamo il gorgonzola tagliato a cubetti e mantechiamo. Quando il riso sarà cotto e il formaggio sciolto, aggiungiamo le noci sbriciolate.

Il piatto è pronto per essere gustato. Ci vuole davvero poco per preparare questa prelibatezza che farà leccare i baffi a grandi e piccini.

Ricordiamo di consultare il proprio nutrizionista o medico di fiducia che, conoscendo l’anamnesi di ciascuno, potrà suggerire meglio un possibile consumo o meno.

