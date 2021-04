Quando arriva il cambio di stagione e si passa dall’inverno alla primavera è il momento di riporre gli indumenti invernali ed è il tempo in cui arrivano le tarme. Per fortuna, tutti impazziscono per questo rimedio naturale e gradevolmente profumato che protegge gli indumenti da tarme e blatte.

Proteggersi da tarme e blatte

In questo periodo dell’anno si sistemano negli armadi i panni invernali. Oltre a dover cercare spazio, è bene adottare qualche stratagemma che allontani gli insetti che potrebbero rovinarli. Le tarme come anche le blatte amano molto i nostri indumenti. Se trovassimo su di essi dei piccoli buchi, probabilmente la causa è da attribuire a loro.

Due erbe potenti

Anticamente ma ancora oggi, nei cassetti e nelle cassapanche, fra la biancheria e i vari capi d’abbigliamento si metteva qualche pallina di naftalina. Adesso, che siamo più attenti a non usare prodotti potenzialmente tossici, provvediamo in modo più naturale. Chiudiamo, allora, in un foglietto di carta da giornale ripiegato come a formare un piccolo rettangolo, una foglia di alloro secca e delle scorzette di limone essiccate.

Questi due sono dei potenti antitarme e garantiscono allo stesso tempo protezione da altri tipi di insetti come blatte e formiche. Inoltre, l’inchiostro dello stesso giornale funge da antitarme. Possiamo sistemare i sacchettini o all’interno dei vari capi da riporre, o negli angoli di cassetti e armadi. In questo modo saranno protetti per tutto il periodo estivo e fino a quando ne avremo ancora bisogno.

Come profumare l'armadio

Per dare un profumo naturale nei vari scomparti dell’armadio o nei cassetti del comò, possiamo procurarci i sacchetti già utilizzati del tè o delle tisane. Una volta secchi, si spruzzano con del profumo naturale, come ad esempio il pino o la betulla. I sacchetti si possono agganciare alla gruccia appendiabito e saranno una presenza discreta e profumata.

