Se vogliamo adottare un gatto, dobbiamo stare attenti a fare la scelta giusta. Il nostro animale, infatti, deve avere le caratteristiche giuste per adattarsi al nostro stile di vita.

Ad esempio, se vogliamo che il nostro gatto sia amichevole e che si lasci fare le coccole, dobbiamo stare attenti, perchè ci sono alcune razze così indipendenti che amano stare lontani dal padrone abbastanza a lungo.

Oggi conosciamo invece delle razze estremamente amichevoli, che non fanno rimpiangere i cosiddetti “migliori amici dell’uomo”, ovvero i cani. Si tratta anche, ovviamente, di mici davvero meravigliosi. Come vedremo, tutti impazziscono per questi gatti bellissimi, che amano incondizionatamente il loro padrone.

Tre razze che ci faranno tanta compagnia

Uno dei gatti più amichevoli che ci siano è l’Abissino. Questa è una delle razze più antiche che ci siano e si dice che già nell’antico Egitto fossero allevati dalla popolazione locale. Si tratta di compagni leali che seguono sempre il padrone e amano passare del tempo con lui.

Inoltre, amano essere al centro delle attenzioni della famiglia e non vedono l’ora di farsi insegnare qualche bel trucchetto di agilità. Il loro lato negativo: bisogna davvero dar loro molte attenzioni e non lasciarli mai da soli, oppure si annoiano e ne patiscono.

Il secondo gatto simpaticissimo è il Siamese. Con i suoi profondi occhi blu, sembra un gatto serissimo e anche un po’ freddo, ma in realtà è incredibilmente amichevole. Una cosa che ama fare è stare in grembo al padrone e farsi coccolare. Gli piace anche dormire nel letto con i familiari e passare più tempo possibile con noi. Se capisce che lo stiamo ignorando, non esita a miagolare per attirare la nostra attenzione. Come l’Abissino, anche il Siamese è estremamente leale.

Tutti impazziscono per questi gatti bellissimi e amichevoli che amano il padrone e la famiglia

Concludiamo con il Birmano, detto anche gatto sacro di Birmania. Esso è originario del Myanmar, conosciuto come Birmania. Questa razza, con gli occhi blu e il pelo lungo, è estremamente dolce, gentile e socievole. Sono bravissimi a socializzare con gli umani e anche con altri animali. Si tratta di un gatto molto adatto anche a stare con i cani.

Il Birmano è anche molto paziente, quindi andrebbe d’accordo anche con i bambini piccoli. A differenza del Siamese, non miagola troppo e, in genere, è piuttosto calmo e rilassato.

