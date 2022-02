La pasta al forno e la lasagna sono alcune delle preparazioni preferite della domenica, insieme ai dolci, con cui si chiude il pasto in bellezza. In effetti, questi piatti si possono considerare in alcuni casi completi. Ci sono i carboidrati, le fibre e anche le proteine, quindi pasta, verdure e carne.

Dopo aver assaggiato questa strepitosa lasagna, impazziranno tutti da voler fare il bis. Una preparazione semplice con la besciamella fatta in casa che è uno dei segreti vincenti per avere un’ottima consistenza e sapore. Ma anche con un ingrediente insolito, la menta.

Ingredienti

sfoglie di pasta per lasagne;

circa 4 salsicce;

400 gr di funghi misti;

circa 2 patate lesse;

1 spicchio di aglio;

qualche fogliolina di menta;

olio extravergine;

formaggio grattugiato;

sale;

pepe nero.

Ingredienti per la besciamella

50 gr di burro;

50 g di farina;

un pizzico di sale;

500 ml di latte intero;

una spolverata di noce moscata.

Tutti impazziranno per questa semplice lasagna al forno leggera e saporita grazie a questo ingrediente segreto

Procedimento

Iniziare col preparare la besciamella. Prendere un pentolino ed aggiungere il burro e stemperare la farina. Successivamente aggiungere un cucchiaio di latte alla volta fino a quando non ce ne sarà più bisogno, per poter ottenere una besciamella senza grumi. Quindi posizionare il pentolino a fuoco moderato e girare lentamente fino a quando non avrà iniziato ad addensarsi leggermente. Fare attenzione a non farla cuocere troppo altrimenti sarà troppo densa.

Adesso prendere le lasagne e lessarle immergendole in acqua bollente per qualche secondo e lasciate ad asciugare su un canovaccio pulito.

Proseguire con condimento. Prendere una padella antiaderente e saltare in palle i funghi misti con olio, aglio e menta. Dopo pochi secondi aggiungere la salsiccia sbriciolata ed infine le patate tagliate a cubetti piccoli.

Quando il condimento sarà pronto passare ad assemblare la lasagna. Prendere una pirofila in vetro e stendere un mestolo di besciamella e proseguire con le sfoglie di lasagna. Adesso farcire con il condimento e qualche noce qua e la di besciamella e coprire con un altro strato di lasagna.

Proseguire così fino a quando non saranno finiti gli ingredienti e sull’ultima sfoglia ricca di condimento, besciamella e una spolverata di formaggio grattugiato. Infine infornare per circa 20 minuti a 180°C.

