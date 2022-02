Quando pensiamo a un secondo piatto veloce da preparare, che lasci tutti appagati, non possiamo non pensare alla frittata. Ma anche la frittata potrebbe raccogliere pareri discordanti, specialmente tra chi segue una dieta vegana o chi soffre di colesterolo alto, a causa delle uova. Il bello della cucina, però, è che non conosce limiti e sa reinventarsi per andare incontro alle esigenze di chiunque. Dunque, oggi vediamo come preparare una frittata facendo a meno delle uova, ma senza rinunciare al gusto e alla semplicità della preparazione.

La ricetta di cui parliamo è un consiglio dei nutrizionisti esperti della Fondazione Veronesi. Anche loro assicurano che tutti impazziranno per questa frittata senza uova, che grazie agli ingredienti utilizzati può apportare diversi benefici al nostro organismo. Andiamo a scoprire quali.

Non servono le uova per preparare una frittata deliziosa

La ricetta che vediamo di seguito è presa in prestito dalla tradizione laziale. Parliamo della frittata di carciofi, ma con la differenza che faremo a meno delle uova. In questo modo, soddisfiamo anche chi non mangia alimenti di origine animale e chi soffre di colesterolo alto.

Per preparare una frittata di carciofi senza uova, per quattro persone, abbiamo bisogno di:

400 g di farina di ceci;

4 carciofi romani;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 cucchiaino di curcuma;

800 ml di acqua tiepida;

brodo vegetale;

1 limone;

sale e pepe q.b.

Una volta radunati tutti gli ingredienti necessari, passiamo alla preparazione.

Tutti impazziranno per questa frittata senza uova con un ingrediente segreto che combatterebbe colesterolo e rischio cardiovascolare

Partiamo versando in una ciotola farina, curcuma, olio extravergine di oliva e acqua tiepida. Sbattiamo gli ingredienti con l’aiuto di una frusta, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se abbiamo tempo, otterremo un risultato migliore lasciando riposare l’impasto per circa un’ora (non in frigo).

Nel mentre, puliamo i carciofi e mettiamoli a bagno in un recipiente con acqua e succo di limone. Poi, saltiamoli in una padella antiaderente unta con un po’ d’olio, a cui aggiungiamo un paio di bicchieri di brodo vegetale.

Quando i carciofi saranno pronti, uniamoli alla pastella di farina di ceci. Versiamo tutto in una pirofila leggermente unta e inforniamo per mezz’ora a 180 gradi.

Come sottolineato dagli esperti della Fondazione Veronesi, questa versione della frittata ai carciofi con la farina di ceci aiuterà a combattere colesterolo e rischio cardiovascolare. Tuttavia, la mancanza delle uova (e dello strutto, previsto dalla ricetta originale) non comprometterà la bontà di questo piatto.

