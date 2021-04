Secondo una recente ricerca del Censis negli ultimi 10 anni i furti in appartamento sono più che raddoppiati. Stiamo parlando di un aumento delle case svaligiate di circa il 127% in più rispetto al decennio precedente.

Esistono però delle tecniche molto semplice per poter dissuadere questi “topi d’appartamento” e in questo articolo ne vedremo alcune. Ecco allora tutti i trucchi più semplici ed economici per difendere le nostre case da ladri e scassinatori.

Evitiamo le chiavi sotto lo zerbino

Dovremmo tutti evitare di lasciare una copia delle chiavi di scorta dentro un vaso, sulla finestra o sotto lo zerbino. Questa, infatti, è un’abitudine condivisa da molti, i ladri questo lo sanno benissimo e sono infatti i primi posti in cui controllano. Piuttosto potremmo affidare la chiave a qualche amico, parente o vicino fidato, cosicché possa anche controllare ogni tanto quando non siamo in casa.

Il pericolo dei social

Allo stesso modo dovremmo evitare l’uso eccessivo dei social. Risulta infatti facile per un ladro di appartamento riuscire a capire quando non ci troviamo a casa, se a dirglielo siamo stati proprio noi.

Aggiornare continuamente il proprio profilo, rendendo pubblico ogni spostamento, potrebbe segnalare anche ai malintenzionati quando si va in vacanza, lasciando la casa incustodita.

La posta

Per un ladro un altro tipico indizio che in casa non c’è nessuno è la posta che si accumula e non ritirata. Quando viaggiamo per lavoro o per piacere, lasciando la casa incustodita, dovremmo sempre chiedere a un conoscente di ritirare la posta per noi. Questo quantomeno renderà la nostra casa meno evidente agli occhi di un ladro d’appartamento.

Il contatore della luce

Infine, per chi possiede un contatore di ultima generazione, consigliamo sempre di lasciare almeno un elettrodomestico acceso o in ricarica. Questi contatori, infatti, sono capaci di segnalare con una lucina quando l’elettricità è stata staccata o non utilizzata. Ecco allora che un ladro esperto, potendo accedere facilmente ai locali pubblici dei contatori, potrebbe subito identificare una casa vuota proprio grazie questo indizio.

Erano proprio questi tutti i trucchi più semplici ed economici per difendere le nostre case da ladri e scassinatori.

