A tutti i possessori di automobili è capitato di ritrovarsi con l’auto bloccata e con il motore che non ne voleva sapere di accendersi. Questo fattore, spesso, è legato a delle disattenzioni del proprietario e può essere particolarmente fastidioso.

Cerchiamo di capire come evitare questa situazione e di scoprire tutti i trucchi per ricaricare la batteria dell’auto in maniera facile e veloce.

Evitare spechi di elettricità

Il primo modo per risolvere un problema è sempre legato ad evitarlo. Quindi, iniziamo a capire come evitare di scaricare la batteria dell’auto. Il primo consiglio è quello di controllare sempre la macchina due volte prima di scendere.

Spesso, infatti, la batteria si scarica perché ci si è dimenticati i fari della macchina accesa, oppure semplicemente la luce dell’abitacolo. Stesso discorso vale per il riscaldamento dell’auto o per lo stereo. Spegnere queste fonti di spesa elettrica è essenziale per evitare che la macchina si “”scarichi”.

I modi per ricaricare la batteria dell’auto

Ebbene, sono due le principali modalità per far ripartire una macchina dalla batteria scarica.

La prima è collegare la batteria della propria auto a quella di una macchina “carica” con uno strumento che si chiama cavo di avviamento. Il procedimento è semplice.

Il primo passo è quello di aprire il cofano di entrambe le macchine e trovare la batteria. Il secondo è quello di collegare i cavi alle due batterie. Bisogna, però, fare attenzione a collegare gli attacchi dei cavi ai poli della batteria di uguale colore.

Lasciare passare alcuni minuti e accendere la macchina. Una volta fatto, non spegnere il motore e farsi una passeggiata di almeno dieci minuti. In questa maniera la batteria finirà di caricarsi.

Il secondo metodo è solamente per i coraggiosi di cuore e permette di accendere la macchina senza bisogno dei cavi. Una persona, infatti, dovrà spingere la macchina verso la discesa mentre l’altra, all’interno della macchina, dovrà accendere il motore e premere la frizione.

Una volta che la macchina inizierà a dare segni di vita basterà bilanciare i due pedali e la macchina inizierà ad andare come prima.

Sarà necessario, però, non spegnerla come nel primo caso in maniera che la batteria continui a caricarsi.

Abbiamo visto, dunque, tutti i trucchi per ricaricare la batteria dell’auto in maniera facile e veloce.