Video e musica in streaming, social e messaggi, queste sono le attività più comuni per le quali usiamo telefoni cellulari e tablet. Purtroppo però i giga forniti dalle promozioni in commercio sembrano non bastare mai e spesso ci si ritrova a fine mese a dover pagare degli extra.

In questo articolo vedremo assieme dei piccoli accorgimenti che ci permetteranno di risparmiare con facilità: ecco allora tutti i trucchi per poter risparmiare giga sul telefono.

Ridurre il consumo dati in background

Forse non tutti sanno che, anche se non le si utilizza, le applicazioni sul nostro cellulare continuano a consumare giga: si parla infatti di attività in background come piccoli aggiornamenti o il mantenimento della posizione GPS. Per risolvere sarà possibile, entrando su “impostazioni del dispositivo”, vedere la lista delle applicazioni che usano più dati e anche limitarne il consumo.

Comprimere le pagine web

Se si utilizza Chrome come browser sarà possibile risparmiare fino ad un terzo del consumo grazie a un piccolo trucco. Basterà permettere all’applicazione di comprimere le pagine web attraverso la voce “risparmio dati”.

Impostare un limite giornaliero

Sia su iOS che su Android è possibile impostare uno strumento che ci avverte con una notifica se si superano tot dati ogni giorno. Lo possiamo trovare andando su “impostazioni”, poi su “connessione internet” e là cercare un tool chiamato “daily data usage”.

Usare sempre la rete WI FI

Il vecchio, ma sempre efficace, trucco di impostare il WI FI in modo che si connetta automaticamente alle reti libere.

Eliminare le notifiche inutili

Può risultare utile anche eliminare tutti gli avvisi inutili delle applicazioni. Ridurre, infatti, le notifiche push è una buona strategia per eliminare quei piccoli ma costanti consumi che intaccano durante il mese i nostri dati.

Evitare i video e le mappe

Ovviamente non stiamo parlando di eliminare completamente l’uso di questi strumenti, ma esiste un semplice trucco per utilizzarli anche offline. L’idea è semplice, preferire il download allo streaming. Per potere risparmiare basterà quindi scaricare le mappe e i video usando la rete Wi FI così da poterne usufruire sempre, anche senza rete mobile.

Ecco spiegati tutti i trucchi per poter risparmiare giga sul telefono. Per altri articoli sul mondo virtuale vi consigliamo di leggere qui.