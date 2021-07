Quando si hanno dei nuovi vicini di casa fa sempre piacere incontrarli per chiacchierare con loro, conoscerli, sapere chi abita nella casa accanto e se può nascerne un’amicizia. A volte, tuttavia, si fa fatica a trovare il pretesto per attaccare bottone con persone nuove. Ci si lascia prendere dall’imbarazzo, dall’ansia o dalla timidezza. Ecco allora tutti i trucchi che bisogna conoscere per fare amicizia con i nuovi vicini di casa: se le premesse sono queste, nasceranno sicuramente dei legami fortissimi!

Ecco tutti i trucchi per fare amicizia con i nuovi vicini di casa

Un gesto molto carino da fare è portare un regalino a chi è appena arrivato. Può trattarsi di un fiore, una candela, una torta fatta in casa o dei biscotti. Questi oggetti daranno ai nuovi arrivati l’impressione di essere in un ambiente accogliente e familiare, e di conoscere i loro vicini già da tempo. In alternativa, per i più audaci, può essere un bel gesto invitare i nuovi vicini per un caffè o per una pizza, per mostrare tutto il proprio desiderio di conoscerli.

Gentilezza e disponibilità: le chiavi per un buon rapporto di vicinato

In qualsiasi contesto si incontrino i nuovi vicini, che sia sul pianerottolo o alla cena organizzata, è sempre bene mostrarsi attenti alle loro esigenze e disponibili per qualsiasi cosa. Si può chiedere, per esempio, se serve un aiuto con il trasloco, se hanno bisogno di indicazioni per quanto riguarda la zona o anche solo come si trovano nella nuova casa. Il consiglio è di chiedere anche se c’è qualcosa in particolare che li infastidisce, o a che ora vanno a dormire di solito. Sono tutte accortezze che non costano nulla, ma generano simpatia e reciprocità, perché queste persone saranno più disposte ad aiutare il vicinato nel momento del bisogno.