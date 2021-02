Quando cuciniamo una torta riusciamo già a immaginarci lo splendido risultato finale. Eppure spesso qualcosa va storto e ci ritroviamo con una torta non proprio bellissima. Le cose che possono andare storte sono moltissime: può crearsi una cupola, la torta si può crepare o sgonfiare, oppure può anche bruciarsi o seccarsi. Per questo motivo è utile scoprire tutti i trucchi per cucinare una torta perfetta. Vediamo assieme quali sono.

Preparazione del dolce

Prima di tutto per le nostre scelte basiamoci su ricette affidabili. Un minimo di senso critico ci aiuterà a capire quali sono quelle equilibrate ma gustose. Una volta che abbiamo scelto una ricetta seguiamola passo a passo, senza cambiare gli ingredienti o modificare i passaggi. Per questo motivo dobbiamo assolutamente preparare in anticipo sia gli strumenti sia gli ingredienti. Infatti gli ingredienti liquidi si devono usare a temperatura ambiente (tiriamoli fuori dal frigo circa 40 minuti prima). Invece gli ingredienti secchi dobbiamo setacciarli tutti accuratamente per evitare fastidiosi grumi. Inoltre dovremo mescolare il lievito assieme alle farine per distribuirlo in maniera uniforme.

Imburriamo la nostra tortiera in anticipo, così da essere subito pronti a infornare il dolce. Dovremo anche accendere il forno prima della cottura vera e propria. Infatti per arrivare alla temperatura richiesta solitamente ci vogliono 15-20 minuti.

Ricordiamoci che se dobbiamo preparare la torta per degli ospiti è buona norma fare una prova in anticipo per evitare spiacevoli errori.

Cottura del dolce

Tutti i trucchi per cucinare una torta perfetta. La cottura in forno è un momento importantissimo per i nostri dolci. Prima di tutto è assolutamente fondamentale conoscere il proprio forno e sapersi regolare con le temperature. Infatti ogni forno funziona in modo leggermente diverso, e per la riuscita di una buona torta è essenziale conoscere bene tutte le caratteristiche del nostro. Solitamente comunque è preferibile riporre la torta sul piano centrale e usare il forno in modalità statica.

In generale comunque evitiamo temperature troppo alte, perché possono far sgonfiare, crepare, bruciare e seccare il nostro dolce. Inoltre una temperatura troppo alta fa cuocere velocemente la nostra torta esternamente, ma l’interno potrebbe rimanere crudo. Se aumentiamo l’impasto facciamolo cuocere a temperatura più bassa e per più tempo, se invece l’impasto lo dividiamo in parti piccole abbassiamo i gradi. La prova dello stuzzicadenti ci aiuterà sempre a capire se il nostro dolce è pronto. Un accorgimento importante è quello di non aprire il forno almeno nei primi 20 minuti di cottura. Infine lasciamo almeno intiepidire il dolce prima di servirlo.