La Redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare in questo articolo come risparmiare tempo nella pulizia anche degli angoli più nascosti. Esistono, infatti, una serie di trucchi veloci per pulire lo sporco nelle zone meno visibili della casa, come tappeti o zanzariere. Ecco tutti i trucchi furbi per una pulizia completa della casa a prova di tempo.

Pulizia delle zanzariere

È frequente l’accumulo di polvere e sporcizia nelle fessure delle zanzariere. La pulizia di queste richiede davvero tanto tempo e lo sottrae ad altre attività altrettanto importanti. Il risultato è allora tanto stress e una vita sempre troppo frenetica.

Non molti lo sanno, ma è utile pulire le zanzariere usando i rulli adesivi solitamente impiegati nella rimozione di peli dai vestiti. Questi rulli sono ottimi per attirare la polvere più nascosta nella zanzariera.

Pulizia dei tappeti

La pulizia dei tappeti è impegnativa almeno quanto quella delle zanzariere. Specialmente nelle frange dei tappeti, lo sporco trova un rifugio sicuro. Un buon metodo per pulire in modo approfondito la polvere annidata nelle frange dei tappeti e rimuovere le macchie è utilizzare le bucce di patate.

Queste, oltre a rappresentare un riciclo green, possiedono un grande potere antimacchia e assorbono praticamente tutti gli odori. Stesso discorso per l’acqua in cui bollono le patate. La prossima volta, dopo averle pelate, consigliamo di usare immediatamente questi scarti per smacchiare le frange del tappeto.

Le pale dei ventilatori

Questi rappresentano tutti i trucchi furbi per una pulizia completa della casa a prova di tempo. Un altro di questi rimedi veloci di pulizia riguarda i ventilatori da soffitto. Chi li possiede lo sa, tali ventilatori sono un vero catalizzatore di polvere che, con l’azione delle ventole, raggiunge tutta la casa.

Per pulirli, consigliamo di usare una vecchia T-shirt o una federa da cuscino. Basterà inserirli su ogni pala e tirare via la polvere, che resterà intrappolata all’interno della stoffa, senza volare ovunque. Bisogna prestare però tanta attenzione.

Rimozione peli animale

Se i Lettori possiedono un animale all’interno dell’abitazione sanno che uno dei problemi più frequenti è l’accumulo di peluria ovunque. Per rimuovere i peli da ogni superficie, consigliamo di usare un comune pulisci vetri. Grazie alla gomma, tutti i peli verranno via facilmente.

La rubinetteria

Per la rubinetteria consigliamo di usare della carta stagnola accartocciata. Rimuoverà calcare e macchie d’acqua con tanta facilità.