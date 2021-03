Nessuno è perfetto! A parte questa grande verità, ognuno di noi poi tende ad essere particolarmente critico con sé stesso. Soprattutto quando si parla di aspetto fisico, tutti abbiamo le nostre paturnie… Di certo, tutti abbiamo qualche difettuccio. Vero è che, però, se ci imputiamo solo su quello, un banale difetto di poco conto si trasformerà in una tragedia.

Oggi ci concentreremo sulle orecchie a sventola, una caratteristica fisica immodificabile. Non ci sono né diete né allenamenti che possono eliminarle. Ma camuffare si può! Vediamo allora tutti i trucchi da mettere in pratica per nascondere un difetto che mette a disagio tantissime persone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Taglio dei capelli e pettinature

Partiamo dalla cosa più semplice: giocare con i capelli.

Scegliere tagli voluminosi e di media lunghezza. Assolutamente da evitare i capelli corti e i tagli scalati. No anche a tutti i tipi di raccolto: code di cavallo, chignon, trecce…

Accessori

Attenzione anche agli accessori.

Niente cerchietti e fasce che tirano indietro la capigliatura scoprendo bene le orecchie. E niente orecchini lunghi e troppo vistosi. Meglio spostare l’attenzione ad esempio su una collana importante o un bell’anello.

Valorizzare altre zone del viso

Oltre ai difetti abbiamo anche dei punti di forza. Puntiamo allora su quelli, mettendoli in risalto per spostare l’attenzione sui nostri pregi piuttosto che sui difetti. Nel volto, ad esempio, con un sapiente uso del make up, possiamo far risaltare dei begli occhioni, delle ciglia lunghe o una bocca carnosa. Basterà truccarli in modo tale da enfatizzare queste caratteristiche naturali: un rossetto acceso, la giusta palette di ombretti, un buon mascara…

Otoplastica

E se anche dopo aver applicato tutti i trucchi da mettere in pratica per nascondere un difetto che mette a disagio tantissime persone, il senso di imbarazzo permanesse, provocando addirittura ansia, malessere e problemi di socializzazione, si può optare per l’intervento chirurgico.

Ovviamente questa è la soluzione estrema, da scegliere con calma e in maniera ben ponderata.

Anche se si tratta infatti di un intervento in semplice anestesia locale e da praticare in day hospital, si tratta pur sempre di un’operazione chirurgica.

A prescindere dal nostro aspetto fisico, è fondamentale avere sempre un atteggiamento positivo e fiducioso. Ricordiamo infine che quello che per noi è un difetto gigantesco, magari gli altri neppure lo notano, o addirittura lo considerano un tratto distintivo e una piacevole nota particolare!