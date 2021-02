Tutti i trucchetti per minimizzare un naso importante, grosso o con la gobba

Non tutti hanno la fortuna di nascere con un perfetto nasino alla francese disegnato sul volto. Spesso chi ha un naso particolarmente pronunciato, che sia aquilino o a patata, ne soffre particolarmente. Inutile dire che è una particolarità che rende unici, c’è chi proprio non riesce a fare pace con il proprio “becco”. Ricorrere alla chirurgia plastica è una pratica estremamente invasiva, comunque non alla portata di tutti. Tuttavia, molti sono gli escamotage che si possono utilizzare per minimizzare il problema.

Ebbene vediamo i trucchetti per minimizzare un naso importante, grosso o con la gobba.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il taglio di capelli

Per prima cosa bisogna scegliere il giusto taglio di capelli. Ebbene i tagli di capelli troppo lisci e troppo simmetrici tendono a mettere in evidenza il naso. Quindi suggeriamo di evitare frangette e carré squadrati. Meglio quindi scegliere un look che appare più spettinato, con capelli voluminosi e magari un ciuffo laterale.

Il trucco

Anche il giusto gioco di colori con un make-up adeguato può far ottenere risultati davvero stupefacenti. Il trucco consiste nell’illuminare il volto concentrando l’attenzione di chi ci guarda sugli occhi. Per ottenere un buon maquillage si partirà quindi con lo stendere una base uniforme di fondotinta, di un colore che si avvicina al nostro incarnato. Sul naso si applicherà una terra scura, in caso si abbia una gobba, insistendo dal suo punto più alto fino alla punta del naso. Le aree laterali vanno invece trattate con una terra chiara o una polvere illuminante. La stessa polvere va poi stesa con un pennello piccolo sulla punta del nostro naso ed all’attaccatura degli occhi. Il make-up di questi ultimi è il tocco finale. Ebbene, utilizzando una matita o un eyeliner bisognerà allungarli verso l’esterno.

Gli orecchini

Infine bisognerà indossare gli orecchini giusti. Se si vuole nascondere il naso pronunciato, vanno evitati gli orecchini pendenti. Bisognerà invece optare per qualcosa di più piccolo ma luminoso, con un bel punto luce. In alternativa si possono utilizzare dei cerchi di medie e grandi dimensioni.

Questi sono tutti i trucchetti per minimizzare un naso importante, grosso o con la gobba.

Approfondimento

Come applicare il rossetto sulle labbra ed evitare sbavature fastidiose