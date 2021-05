La frutta è un alleato indispensabile quando si è a dieta. Il suo frequente consumo aiuta la linea e la salute. L’unico tasto dolente è che la frutta in genere ha un alto tasso di zuccheri ed è quindi importante saper scegliere bene il tipo da consumare. La frutta di stagione è un concentrato di vitamine, minerali e antiossidanti, fondamentali per l’organismo. Inoltre ha un potere saziante, che contrasta in modo efficace gli attacchi di fame fuori dai pasti.

Questo però non significa che si debba consumarla in elevate quantità e in maniera indiscriminata. La quantità giornaliera consigliata è di tre frutti al giorno.

La frutta contiene fruttosio, uno zucchero che se ingerito in quantità eccessive aumenta la produzione d’insulina. L’insulina è un ormone che favorisce, purtroppo, l’aumento del peso e il presentarsi di malattie come il diabete.

Ecco tutti i tipi di frutta con pochi zuccheri da mangiare, se si vuole tornare in splendida forma prima dell’estate.

Ciliegie

Questo frutto è l’ideale per perdere peso con gusto. Le ciliegie contengono, al loro interno, flavonoidi che agevolano la circolazione e prevengono gonfiori o l’accumulo di liquidi. Hanno una forte azione antiossidante, favoriscono la produzione di bile e velocizzano il metabolismo dei grassi.

Pesche

Questo frutto è l’ideale, perché non contiene zuccheri in quantità eccessive. Le pesche sono un frutto ricchissimo di antiossidanti, contengono vitamina C e contrasta l’insorgere d’inestetismi come la cellulite e la ritenzione idrica. Inoltre le pesche sono ricche di licopene, una sostanza che permette, grazie al suo consumo, di evitare i gonfiori.

Albicocche

Le albicocche hanno un ridotto contenuto calorico e sono quindi perfette se si vuole perdere qualche chilo. Questo frutto contiene: vitamine, potassio e magnesio: tutti nutrienti che aiutano a evitare l’aumento di peso.

Le albicocche sono inoltre, ricche di fibre e aiutano a tamponar la fame nervosa.

Ecco sono questi tutti i tipi di frutta con pochi zuccheri, da mangiare se si vuole tornare in splendida forma prima dell’estate.