Con le alte temperature di queste giornate da bollino rosso, l’unica cosa che possiamo fare è mangiare dei piatti freschi e leggeri.

Gli obiettivi sono sostanzialmente due: trascorrere meno tempo possibile davanti ai fornelli e non appesantirsi. Infatti, pasti troppo pesanti e calorici aumentano la temperatura del corpo e quindi anche la sudorazione e la spossatezza.

In questo articolo scopriremo tutti i segreti per preparare questo primo piatto fresco che sa di estate. Stiamo parlando dell’insalata di riso: un piatto veloce e fresco, che sicuramente tutti conoscono, ma che in pochi preparano in questa versione.

L’insalata di riso alla marinara

L’insalata di riso è uno dei piatti tipici dell’estate italiana. Si tratta di una ricetta fresca, leggera, facile da cucinare e che si può condire davvero in mille modi.

C’è chi le prepara solo con le verdure, o chi vi aggiunge anche wurstel, tonno, uova e tanto altro.

Ma una delle varianti più buone di questo piatto è sicuramente quella alla marinara.

L’insalata di riso alla marinara è un piatto che possiamo preparare sia con classici frutti di mare che con altri tipi di pesce. Nel prossimo paragrafo entreremo nel dettaglio per scoprire tutte queste alterative.

Tutti i segreti per preparare questo primo piatto fresco che sa di estate

Quando parliamo di insalata di riso, le componenti fondamentali sono essenzialmente due: il condimento ed il riso.

Per quanto riguarda quest’ultimo, la tipologia ideale per questa preparazione è sicuramente il riso parboiled. Per il condimento, invece, abbiamo bisogno di pesce fresco e di prima scelta.

Ora possiamo preparare quella che sostanzialmente è la versione “fredda” del riso ai frutti di mare.

Ci serviranno: polpo (o calamari), cozze, vongole e gamberi, ma nessuno ci vieta di inserire anche altri tipi di frutti di mare.

Innanzitutto puliamo il polpo e poi immergiamolo in bollente brodo di verdure. Una volta cotto lasciamo raffreddare e tagliamolo a dadini.

Poi spurghiamo cozze e vongole e cuociamole con un soffritto di olio, aglio, prezzemolo e vino bianco.

Dopo aver tolto i gusci, inseriamo i frutti nel riso insieme al polpo ed ai gamberi cotti.

Aggiungiamo anche qualche pomodorino, delle olive, del basilico ed altre spezie a piacere.

Un’altra versione ancora più fresca dell’insalata di riso alla marinara è quella con gamberetti, salmone e tonno. Possiamo inserire questi ultimi anche crudi, a patto che siano freschi ed abbattuti correttamente.