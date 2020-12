Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Preparare la marmellata in casa è un modo per conservare i sapori stagionali tutto quanto l’anno (risparmiando nel contempo). Ma la preparazione di queste leccornie culinarie richiede attenzione, in quanto potrebbe portare alla formazione di tossine dannose per la salute. Scopriamo allora assieme tutti i segreti per preparare le marmellate in casa in tutta sicurezza.

Come preparare le marmellate in casa in tutta sicurezza

La preparazione delle marmellate in casa è un’abitudine molto diffusa in Italia. Le marmellate casalinghe, infatti, tendono ad essere molto più buone di quelle comprate. E sicuramente più economiche.

Creare delle marmellate è, inoltre, un ottimo modo per utilizzare della frutta che sarebbe stata altrimenti buttata. La preparazione di questa leccornia gastronomica non è tuttavia priva di rischi. E tra questi spicca la creazione del temuto botulino.

Lo stesso Ministero della Salute ha rilasciato, infatti, delle linee guida sulla creazione corretta di marmellate e confetture. Al di là dei consigli sull’igiene in cucina e sulla scelta degli ingredienti, vi sono due cose che è importante ricordare. La prima è la corretta sanificazione dei barattoli. La seconda è l’ispezione degli stessi prima del consumo.

I due consigli per crearle buone e sicure

Iniziamo dalla sanificazione dei barattoli. Il modo più semplice per evitare la creazione di organismi nocivi alla salute umana è quello di bollire i barattoli stessi. La bollitura deve essere attuata ad una temperatura di almeno 120° e durare almeno quattro minuti. Questo processo permette di eliminare possibili spore o batteri presenti nei contenitori.

Allo stesso modo, esiste un piccolo trucco che permette di capire se il barattolo che si sta andando ad aprire sia chiuso ermeticamente. Basterà, cioè, prendere il barattolo stesso e fare pressione al centro del coperchio. Se si sentirà il classico “pop” la confettura sarà sicura, in caso alternativo sarà meglio non consumarla.

Per qualsiasi dubbio, comunque, è meglio leggere al riguardo le linee guida del Ministero della Salute. Le stesse sono consultabili attraverso questo link.

In ogni caso abbiamo scoperto assieme tutti i segreti per preparare le marmellate in casa in tutta sicurezza.