Tutti i segreti per preparare lasagne perfette con tutti gli errori da evitare

Per realizzare un piatto di lasagne perfetto da lasciare tutti sbalorditi, ecco i trucchi da usare e gli errori da non fare mai.

Ci si riferisce alla lasagna o alle lasagne per indicare un piatto che prevede strati di sfoglia di pasta all’uovo e di ripieno. Si dice che sia uno dei piatti più antichi della tradizione culinaria italiana in quanto già presente sulle tavole di greci e romani.

Cosa serve per fare le lasagne? Pasta all’uovo, ragù e besciamella per la ricetta della lasagna classica alla bolognese. Tuttavia, ne esistono tantissime versioni come quella di pesce, al pesto, con la zucca. Ancora, molti amano le lasagne vegetariane o ai funghi.

Ognuno può decidere di prepararle come preferisce, personalizzando un po’ la ricetta. Ma ecco tutti i segreti per preparare lasagne perfette e far venire l’acquolina in bocca a tutti i presenti. Ci sono alcune accortezze da tenere a mente e alcuni errori molto comuni che bisogna evitare.

In questo modo, a prescindere dagli ingredienti scelti per il piatto, la bella figura a pranzo o a cena è assicurata. Tutti gli ospiti chiederanno come fare un piatto così buono e gustoso.

Gli errori da evitare

Per preparare un piatto da lasciare tutti a bocca aperta, gli errori assolutamente da evitare sono questi:

pochi strati: secondo gli esperti del settore un buon piatto di lasagne deve avere almeno 5 strati per essere chiamata tale e per essere gustosa al punto giusto;

il condimento non deve essere liquido: a prescindere dagli ingredienti scelti, mai usare cose liquide, ma solide in modo da non comprometterne il sapore e l’aspetto;

quantità del ripieno: questo deve essere un spesso un dito tra una sfoglia e l’altra, non uscire dal bordo e dare un effetto ottico lineare;

non farle riposare: quando sono pronte ed escono dal forno, hanno bisogno di qualche minuto di riposo prima di tagliarle.

Questi sono gli sbagli che si commettono più frequentemente in cucina quando si tratta di fare le lasagne al forno.

Tutti i segreti per preparare le lasagne

Per realizzare delle lasagne alla bolognese davvero perfette, il primo segreto, che domina su tutti gli altri, è dedicarsi alla preparazione del ragù e della besciamella. Acquistare queste cose già pronte si può fare benissimo ed è un risparmio di tempo non indifferente, ma il risultato non sarà lo stesso.

Per preparare il ragù alla bolognese occorre usare carne macinata mista, di suino o di vitello, con pomodori, carote, sedano, cipolla, burro, olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Per la besciamella, invece, occorre farina, burro, latte, un po’ di sale e della noce moscata.

Il procedimento può essere un po’ lungo, per questo si può dividere in due giorni e magari preparare il ragù il giorno prima della preparazione della ricetta.

Come conservarle e cosa fare con la pasta avanzata

Le lasagne cotte si possono conservare per massimo due giorni in frigorifero, se avanzano durante il pranzo o la cena. In alternativa, si possono anche mettere nel freezer. Tuttavia, bisogna farle raffreddare prima di avvolgerle per bene nella pellicola e nella carta forno. Nel congelatore si possono mantenere per un paio di mesi.

Se è avanzata della pasta, ovvero dei fogli di pasta all’uovo pronti, non è un problema. Si possono fare dei cannelloni, degli involtini, una lasagna dolce con fragole, zucchero, panna e cioccolato.