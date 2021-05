La caprese è il piatto principe dell’estate, ma al contrario di quello che si potrebbe pensare, è una ricetta che richiede accorgimenti per essere buona. Il procedimento è essenziale per ottenere un risultato perfetto, proprio perché gli ingredienti sono pochissimi e la sua preparazione velocissima. Ecco tutti i segreti per preparare la caprese perfetta, questa buonissima e leggerissima ricetta estiva.

Come scegliere la mozzarella

La ricetta classica della caprese prevede la mozzarella fiordilatte. Il sapore del fiordilatte è più delicato e si bilancia meglio con il pomodoro: l’altro protagonista di questo piatto. La mozzarella scelta deve essere: fresca, buona, tenera e succosa. Il fiordilatte, inoltre, deve essere servito a temperatura ambiente. Per questo motivo la mozzarella deve essere tolta due ore prima, di essere consumata, dal frigo. Una volta tolta dal frigorifero è importante tamponarla bene, evitando così che disperda troppa acqua nel piatto.

I pomodori

Questo, come è già stato detto, è l’altro protagonista del piatto. L’estate è la stagione del pomodoro e quindi trovarne di buonissimi e gustosi non dovrebbe essere un problema. I pomodori per essere perfetti devono essere maturi ma ancora croccanti. Una volta tagliati i pomodori farli asciugare per un po’, per eliminare l’acqua in eccesso. Inoltre il sale di condimento va aggiunto solo sui pomodori e non sulla mozzarella.

Per impreziosire la caprese un tocco finale

Il basilico è il tocco finale perfetto per questo piatto. Il suo ruolo non è prettamente decorativo, ma risulta essenziale per l’equilibrio finale di questa ricetta. Spezzettandolo con le mani, va aggiunto poco prima di servire la pietanza. Questo per evitare che il basilico annerisca. Dopo aver portato a termine il piatto, completatelo con un giro di olio extravergine d’oliva a crudo. Ecco tutti i segreti per preparare la caprese perfetta, questa buonissima e leggerissima ricetta estiva. Adesso non resta che prepararsi a gustarla!