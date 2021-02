Le polpette sono quel tipo di piatto talmente amato soprattutto dai nostri bambini da essere sempre in voga. Ce ne sono davvero tante varianti, che si differenziano non solo per la farcitura, ma anche per il tipo di cottura. In questo articolo dei nostri Esperti vediamo tutti i segreti per fare le polpette, da quelle economiche a quelle speciali. Sono tutte ricette semplici, con ingredienti facilmente reperibili, ma che hanno in comune la velocità di esecuzione e un ottimo risultato finale.

Le polpette di spinaci e ricotta per donare energia

Il giorno che decidiamo di preparare gli spinaci, teniamone da parte un po’, per preparare le polpette energetiche, assieme alla ricotta. Con gli spinaci già pronti, non ci resterà che da preparare le polpettine, nella ricetta tradizionale. Consigliamo di unire entrambi gli elementi nell’impasto, magari assieme a qualche ciliegina di mozzarella. Prendendo spunto da uno studio britannico, che citiamo nell’approfondimento, coinvolgiamo i nostri bambini nella preparazione.

Originali ed economiche

Tutti i segreti per fare le polpette, da quelle economiche a quelle speciali, vedendo assieme quelle con limone e mortadella. Questo abbinamento rappresenta sia la scelta low cost sia quella di una variante decisamente alternativa. Nell’impasto, metteremo, oltre appunto alla mortadella e alla scorza di limone, delle patate lessate e schiacciate, unite un assieme all’uovo. Per assaporare meglio il loro gusto, suggeriamo la frittura.

Le polpette crocchette di pollo e patate

A proposito di polpette di cui i nostri bambini vanno matti, ecco la ricetta da fare in casa delle polpette o crocchette di pollo e patate. Al supermercato acquistiamo le vaschette già pronte e, in effetti la loro qualità è decisamente alta. Ma, fallo in casa è decisamente meglio. Nell’impasto, utilizziamo uovo, patate cotte e schiacciate, formaggio grattugiato e degli straccetti di pollo, che avremmo ridotto a cubetti o pezzetti piccoli.

Possiamo utilizzare il pane grattugiato per rendere il nostro impasto più unito. Consigliamo una cottura leggera nel forno statico per una ventina di minuti a 180 °. Accertiamoci, però, della loro corretta cottura, girandole spesso, in modo che si indorino in maniera omogenea. Come possiamo vedere in queste ricette non ci sono le grammature, ma solo i suggerimenti per delle idee alternative. Basterà comunque prendere come riferimento una ricetta standard, come quella che proponiamo nell’approfondimento sottostante.

Approfondimento

Polpette di spinaci e scamorza per fare felici i nostri bambini