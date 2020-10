Le nostre Lettrici quando leggeranno questo articolo, sapranno già di cosa stiamo parlando. Ma i maschietti, invece, che spesso non sono propriamente avvezzi all’uso della lavatrice, possono trarne qualche suggerimento utile. Oggi infatti i nostri Esperti vi svelano tutti i segreti per evitare che i colori del tuo bucato passino da un capo all’altro. In particolare, prestate attenzione ai capi sintetici sportivi, dai colori sgargianti e dai tessuti non sempre eccezionali. Può infatti capitare che la maglia da calcetto perda colore e contamini gli altri tessuti.

Leggere l’etichetta

Chi non si muove quotidianamente e con disinvoltura tra i capi da mettere in lavatrice, deve fare particolare attenzione all’etichetta del capo di vestiario. Qui infatti, quasi sempre sono presenti le istruzioni che sconsigliano di unire un capo scuro ad altri più chiari. Soprattutto nel caso troviate la scritta: “lavare separatamente”, seguitela senza rischiare.

Due bacinelle

Utilizzare due bacinelle differenti fa parte di tutti i segreti per evitare che i colori del tuo bucato passino da un capo all’altro. Addirittura, i lavatori più previdenti dividono in tre:

a) bianchi;

b) colorati;

c) scuri.

Consigliamo questa operazione anche alle persone più esperte, nel caso di acquisto di capi di abbigliamento nuovi e di marche diverse. La classica occasione che ci si presenta, quando magari facciamo shopping negli Outlet e acquistiamo prodotti di case differenti.

I capi particolari

Una volta che abbiamo diviso il nostro bucato, dopo aver consultato le istruzioni dell’etichetta, stiamo attenti ai cosiddetti capi “particolari”. Come dicevamo all’inizio, parliamo di magliette o divise sportive che, soprattutto da nuove, vantano colori molto accesi. Se il prodotto non è di fattura eccezionale, lavarlo assieme magari a un paio di pantaloni o di jeans di valore, può contaminare i colori.

Mai lasciare il bucato nella lavatrice

Infine, non dimenticate mai rimuovere immediatamente il bucato dal cestello, una volta finito il ciclo del lavaggio. Questo è infatti il momento migliore perché la biancheria, ancora calda e bagnata, possa trasferire i colori da un capo all’altro.

