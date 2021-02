Le piante di cactus sono una presenza amica in casa. Ce ne sono di abbastanza grandi da riempire un angolo vuoto, e altri in piccoli vasi che sono ideali per creare un punto naturale su una mensola o accanto al televisore. Non sempre però il cactus fiorisce. A volte muore. Ecco allora tutti i segreti per avere una magnifica fioritura dei cactus e perché bisogna averne uno in casa.

Il cactus in casa

Ci sono diverse piante di cactus da poter sistemare in casa. Ognuno ha un periodo di fioritura. Fioritura che può verificarsi anche più volte durante l’anno, alcune pure nel periodo invernale. È il caso del Cactus di Natale, così chiamato perché fiorisce proprio durante la stagione invernale.

Perché non fioriscono?

Ma a volte il cactus ci priva del suo fiore che dona un punto di colore magnifico, su questa pianta che si presenta sempre del suo bel verde spinoso.

Non tutti sanno che questa pianta va in letargo, ovvero in pausa vegetativa da fine ottobre fino a tutto febbraio. In questo periodo il cactus va sistemato in un punto luminoso della casa, non umido ma piuttosto asciutto e con temperatura bassa.

La cosa importante è che in questo periodo la pianta non riceva acqua, sia come nebulizzazione e sia come innaffiatura. Quando poi inizia il caldo bisogna dare acqua solo se il terriccio è completamente asciutto. Se non si rispetta questo periodo di letargo non avremo la gioia di ammirare il fiore del cactus.

Un cactus per la salute

Il cactus possiede due proprietà particolari che lo rendono molto utile all’interno di un’abitazione. La prima è che può assorbire i campi magnetici.

In uno studio svizzero dell’Istituto di Geobiologia di Chardonne si mette in evidenza proprio la possibile capacità dei cactus di assorbire i campi magnetici dei computer. Basta un cactus accanto al comodino per dormire un po’ più tranquilli.

I cactus inoltre, come altre piante di appartamento, hanno anche la capacità di purificare l’aria dagli agenti inquinanti che vi si trovano, come attesta uno studio della NASA, in realtà non tanto recente.

Un cactus in casa possiamo dire, ci aiuta a vivere bene e ci regala una bellissima presenza amica.