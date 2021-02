Nell’era dei social, scattare fotografie e selfie è all’ordine del giorno. Ma non sempre il risultato è quello sperato. Se poi si osservano le foto di star e modelle su internet o sulle riviste, viene subito da dire: “Ma come fanno loro ad essere sempre così perfette?!?”

Il fatto è che, oltre a dieta, palestra e una buona dose di Photoshop, esistono delle vere e proprie tecniche per mettersi in posa. È già, esistono tanti trucchetti per nascondere i difetti ed esaltare i propri punti di forza.

In America, esiste addirittura la professione del posing coach, che guida nell’assumere la posizione perfetta per il proprio tipo di fisico.

Anche senza dovere essere star hollywoodiane, ecco tutti i segreti per avere un fisico perfetto in foto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Consigli pratici

Ecco qualche idea da cui prendere spunto.

Posizione a tre quarti con fianco destro spinto verso l’alto. La linea a “S” fa apparire il corpo più snello.

Mani sui fianchi per nascondere fianchi troppo larghi.

Gamba in avanti: evita l’effetto cosce grosse e fianchi larghi soprattutto quando si indossano pantaloni attillati come gli skinny.

Sedere in fuori: effetto “push up” da giocarsi solo se il nostro lato B merita davvero.

Posa a 3/4 per i primi piani: dà la possibilità di scegliere il lato migliore (tutti ne abbiamo uno) e si evita l’effetto “faccione”.

Tutti i segreti per avere un fisico perfetto in foto

Dopo esserci soffermati sulla posa, ecco qualche altro suggerimento da ricordare.

La mattina, appena alzati, tutti abbiamo la pancia sgonfia e sembriamo più magri. Meglio quindi sfruttare questo momento della giornata per farsi immortalare, anziché aspettare la sera, magari dopo cena o una birretta di troppo!

Nel caso di fotografie “fitness”, occhio alla postura. Meglio posare in piedi tenendo la muscolatura ben contratta e in evidenza piuttosto che seduti e con i muscoli rilassati.

E se non si potesse fare a meno di una foto da seduti? Schiena bella dritta e petto in fuori. No alle posizioni stravaccate!

A questo punto è abbastanza chiaro che per sembrare più belli basta davvero poco e qualche piccola astuzia.