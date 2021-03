L’anthurium è una pianta d’appartamento originaria dell’America meridionale e centrale. Questa pianta ci regala fiori meravigliosi e di colorazioni diverse che vanno dal rosa al bianco al verde. È una pianta di facile manutenzione, però ci sono dei trucchi molto utili da conoscere. Con questo articolo oggi sveliamo tutti i segreti per avere degli anthurium sempre fioriti e rigogliosi.

Tanta luce, poca aria

Un anthurium sano e bello è un anthurium che riceve molta luce: questa è la prima regola. Consigliamo quindi di posizionarlo su un davanzale davanti ad una finestra in modo che possa ricevere luce naturale e costante. Questo non significa che se lo posizioniamo lontano da una finestra patirà, ma semplicemente che ci regalerà una fioritura meno rigogliosa ed intensa. Un discorso diverso riguarda l’aria: questa pianta infatti patisce le correnti d’aria dirette. Pertanto, in estate, possiamo posizionarlo in una veranda o sotto un portico, perché il sole estivo diretto potrebbe danneggiarle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Molta umidità

L’anthurium deve essere annaffiato regolarmente utilizzando acqua a temperatura ambiente, né fredda, né calda per evitare gli shock termici. Il terriccio non deve mai restare asciutto perché ha costante bisogno di umidità per crescere bene: proprio per questo motivo consigliamo non solo di bagnare spesso il terriccio, ma anche di vaporizzare le sue foglie ogni giorno.

Temperatura ideale

Questa pianta vive bene se può stare in un ambiente con una temperatura compresa tra i 20 e i 25 gradi. L’ideale sarebbe riuscire a garantirle un ambiente con una temperatura costante di 20 gradi per tutto l’anno in modo tale da poter godere dei suoi fiori in ogni stagione. Come abbiamo già detto prima, patisce gli shock termici e le correnti d’aria dirette. Infatti, se l’anthurium patisce la temperatura, inizia a perdere le sue foglie, dunque bisogna fare attenzione a questo campanello d’allarme.

L’importanza del concime

Se nonostante tutte queste accortezze, i fiori faticano a schiudersi, sarà sufficiente concimare la pianta. Il concime, infatti, serve a favorire la fioritura delle piante. Il momento migliore per concimare l’anthurium è dal mese di aprile a quello di settembre ripetendo l’operazione ogni 15 giorni: infatti, nei mesi freddi, consigliamo di sospendere la concimazione.

Questi sono tutti i segreti per avere degli anthurium sempre fioriti e rigogliosi: con queste piccole accortezze avremo degli anthurium verdi e fioriti tutto l’anno.

Approfondimento

Come fertilizzare le piante con queste cose di uso comune