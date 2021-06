In tutte le case della Polinesia si coltiva il “tiaré”, la profumatissima gardenia locale. Si raccoglie all’alba e si fa macerare nell’olio di cocco per produrre il “monoi”, l’unguento che regala un aspetto setoso alla pelle e ai capelli. Ma questa gardenia tropicale ora è stata addomesticata anche in Italia e possiamo coltivarla.

Ecco, quindi, tutti i segreti degli esperti per coltivare la profumatissima gardenia di Tahiti in terrazzo, raccolti dalla Redazione Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un fiore profumatissimo a forma di stella

La “gardenia tahitensis” è un arbusto in fiore davvero seducente. Acquistiamo un arbusto di tiare innestato su una gardenia thunbergia, In questo modo la coltivazione sarà meno complicata. Dopo un primo periodo di ambientamento, spostiamola all’aperto in un luogo ventilato e caldo.

Le gardenie sulle proprie radici amano la mezza ombra. Quelle innestate possono ricevere il sole diretto della mattina. Mai però quello del dopopranzo.

Attenzione alla clorosi ferrica e alla cascola floreale

Attenzione all’ingiallimento delle foglie, un fenomeno presente in tutte le varietà di gardenie. La clorosi non è causata dall’assenza di ferro nel terriccio, ma dal suo mancato assorbimento perché il terriccio ha natura alcalina.

Dunque, bisogna rinvasare oppure usare un composto acido specifico o vasi provvisti di fori di drenaggio.

Attenzione anche alla caduta prematura dei boccioli. Ciò dipende da vari fattori, come le condizioni non ottimali di luce e di temperatura, ma soprattutto dalla carenza di potassio.

In primavera, per rafforzare la fioritura, bisogna concimare con un prodotto ad alto tasso di potassio e basso tasso di azoto.

Se dobbiamo trapiantarla, è bene procurarsi del terriccio acido al quale aggiungere del lapillo rosso o nero, ricco di minerali. Bisogna annaffiare bene, mantenere il terriccio sempre un po’ umido usando acqua osmotizzata, demineralizzata, distillata o piovana.

D’inverno il ritmo delle annaffiature deve essere ridotto e possiamo anche usare l’umidificatore con acqua distillata per mantenere il giusto grado di umidità.

Tutti i segreti degli esperti per coltivare la profumatissima gardenia di Tahiti

La gardenia tiaré fiorisce da giugno a settembre alle nostre latitudini. I fiori emanano un profumo intensissimo solo se la pianta cresce, per il resto dell’anno, almeno a 25 gradi.

Dunque, teniamola, magari in un grosso vaso, in una veranda riscaldata d’inverno. E poi d’estate la possiamo mettere in terrazza, vicino al nostro tavolo da pranzo. Delizierà le nostre serate.