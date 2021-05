In molti sognano un giardino ricco di alberi da frutto. Ma c’è chi si deve accontentare di un balcone. Eppure, questo non significa che si debbano crescere solo piante ornamentali! Ecco tutti i segreti da conoscere per crescere gli alberi da frutto in vaso e assicurarsi un raccolto abbondante.

Scegliere la pianta giusta

Ci si può godere un frutteto da sogno anche in uno spazio limitato. Bisogna, però, seguire alcuni accorgimenti speciali. Ecco tutti i segreti da conoscere per crescere gli alberi da frutto in vaso e assicurarsi un raccolto abbondante, a partire dalla scelta della pianta.

Innanzitutto, bisogna assicurarsi di acquistare una varietà nana. Pur essendo più piccoli, questi alberi producono comunque frutti abbondanti e di dimensioni normali. Meglio ancora se la pianta ha una forma a cono, ovvero se i suoi rami crescono seguendo un angolo di 45 gradi, verso l’alto. Un albero con questa forma è già “abituato” a crescere in spazi ristretti.

Prima di scegliere quale albero da frutto coltivare in balcone, bisogna assicurarsi che sia adatto al clima in cui si vive. Gli agrumi sono molto popolari, ma ottimi risultati si possono ottenere anche con il pesco, il melo, il melograno, il fico, il ciliegio…

Anche il vaso è importante

Per mantenere in salute l’albero, e assicurarsi che regali frutti abbondanti, bisogna anche optare per il vaso giusto. La plastica offre molti vantaggi.

Un vaso di plastica, infatti, è leggero e facile da spostare. Ma, allo stesso tempo, è in grado di sopportare una pressione notevole.

La terracotta, invece, assorbe l’acqua e rischia di creparsi se sottoposta a un peso eccessivo.

In ogni caso, è importante che ci siano dei fori per il drenaggio sul fondo del vaso. Gli alberi da frutto, infatti, odiano il terreno troppo umido. Questo è causa di numerose malattie che uccidono la pianta.

Infine, ecco gli ultimi consigli:

a) la maggior parte degli alberi da frutto necessitano di molto sole e di essere riparati dal vento;

b) rinvasare l’albero in contenitori mano a mano più grandi, in modo da abituare le radici a crescere in spazi ristretti;

c) non dimenticare di potare e concimare la pianta, seguendo le indicazioni adatte per la specie scelta;

d) evitare di concimare con l’azoto (si rischia che la pianta produca nuovi rami ma meno frutti).

