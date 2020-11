Molti in Italia hanno deciso da tempo di adottare un piccolo uccellino per rallegrare le giornate passate in casa. Ma per quanto, per alcuni di essi, capire se sono felici, sia facile, ciò non vale per tutti. Cerchiamo di capire assieme, allora, tutti i segnali che permettono di essere sicuri che il nostro uccellino domestico ci vuole bene.

Come capire se l’uccellino domestico è felice

Iniziamo subito ad analizzare tutti i segnali che permettono di essere sicuri che il nostro uccellino domestico ci vuole bene.

La prima cosa da guardare è, ovviamente, il linguaggio del nostro animale domestico. Se l’uccellino canta quando ci vede, o ci “parla”, vuol dire che è in salute ed è contento di vederci.

Nello stesso tempo, anche il linguaggio del corpo non è da sottovalutare. Se, cioè, l’uccellino è incline alle coccole e cerca la nostra vicinanza, come anche ci becchetta amichevolmente, vuol dire che è contento di vederci.

È anche necessario prestare attenzione, inoltre, alle ali e alla coda del volatile. Quando un uccellino è felice tende infatti a muovere la coda e ad aprire e chiudere le ali.

Per concludere, se l’uccellino quando ci vede si mostra rigido, non parla e non si muove, vuol dire che qualcosa non va.

Come fare in modo che l’uccellino domestico ci voglia bene

Prima di tutto, per farsi piacere dal proprio compagno domestico, è importante stare attenti a dei segnali del corpo. Ad esempio, se il nostro amico pennuto cerca la nostra attenzione schioccando la lingua, e noi lo continuiamo ad ignorare, finirà per irritarsi.

Allo stesso modo fare attenzione allo spazio in cui si dispone il proprio amico è importante. Una gabbietta ampia, completa di giochi, possibilmente da fare con il proprio padrone, accresceranno senz’altro l’inclinazione affettiva del piccolo verso il suo amico umano.