Con l’arrivo della bella stagione possiamo tornare sulle spiagge e goderci tante ore di sole. Purtroppo, allo stesso tempo non possiamo dimenticarci di utilizzare lo spray antizanzare se non vogliamo ritrovarci con dei bubboni rossi su tutto il corpo. Per questo oggi proponiamo una lista di tutti i rimedi naturali più efficaci contro le punture di zanzare e insetti.

Il metodo del freddo

Poggiamo un cubetto di ghiaccio sulla zona interessata e lasciamolo lì per un paio di minuti. Se lo facciamo appena dopo la puntura questo farà restringere i vasi sanguigni impedendo la circolazione dell’istamina.

Latte e acqua

Prendiamo un’uguale quantità di latte scremato e di acqua e mischiamo insieme. Intingiamo un fazzoletto di cotone e applichiamolo sulla puntura il latte ha un’azione lenitiva che ci libererà più in fretta dal prurito.

Oli essenziali

Ci sono diversi oli essenziali che, se applicati sul gonfiore, riescono ad alleviare la sensazione di prurito. E il caso della lavanda, della menta e dell’olio di tea tree. Questi riusciranno a calmare e disinfettare la zona interessata. Ricordiamoci però di diluirli in un po’ d’acqua.

Succo di limone

Il limone è conosciuto per essere un potente antibatterico. È quindi perfetto per curare le nostre punture di zanzara. Però, essendo il limone molto acido, potrebbe darci una sensazione di bruciore. Ricordiamoci anche di non esporre la zona trattata al sole, perché lascerebbe una macchia bianca sulla pelle.

Dentifricio

Proprio come nel caso dei brufoli, il dentifricio, in particolare sia alla menta, riesce a sgonfiare i bubboni di zanzara. Oltretutto la sua azione rinfrescante ci darà un immediato sollievo.

Basilico

Le sostanze contenute nel basilico, come la canfora, riescono a dare freschezza e hanno una leggera azione disinfettante. Schiacciamo fra le mani una foglia di basilico e applichiamola sulla puntura per avere almeno un po’ di sollievo.

Aceto di mele

Anche l’aceto ha una potente azione antibatterica. Se vogliamo liberarci del prurito che ci assilla, in tingiamo un fazzoletto in un po’ di aceto di mele e applichiamolo sulla puntura.

Cipolla

Sembra strano a dirsi, ma tagliare a metà una cipolla e applicarla sulla puntura di zanzara potrebbe ridurre il prurito. Questa è infatti contiene al suo interno degli enzimi antinfiammatori.

Olio di cocco e Aloe Vera

Queste due soluzioni sono particolarmente indicate per liberarci dalle irritazioni alla pelle. Entrambi, infatti, hanno una fortissima azione lenitiva, che riduce l’arrossamento e idrata la pelle. Allo stesso tempo ci liberano anche dalle infezioni batteriche.

Ecco quindi svelati tutti i rimedi naturali più efficaci contro le punture di zanzare e insetti.

