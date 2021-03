Da un anno a questa parte si sta assistendo sempre di più all’insorgenza di malattie della pelle e problemi di natura dermatologica, soprattutto sull’area del viso e del collo. Il motivo è sotto i nostri occhi, nel verso senso dell’espressione: la mascherina. Sono molteplici le motivazioni che causano la maskne, l’acne da mascherina. Prima fra tutte, la mascherina toglie alla pelle la possibilità di respirare.

La natura può aiutare anche in questo caso. Esistono infatti molti prodotti di origine vegetale per contrastare fastidi, inestetismi e seccature dal contatto da mascherina. Ecco tutti i rimedi naturali per contrastare la maskne: l’acne da mascherina.

Aloe vera per la pelle

L’aloe vera è un rimedio antico. Utilissima in tutti i casi di maskne o di acne normale. Il gel di aloe vera, a condizione che sia totalmente naturale e composto solo da aloe, ha tantissime proprietà. Prima fra tutte l’azione antibatterica sulla pelle. Ma anche la funzione antinfiammatoria su pustole e bollicine. Infatti creme e gel aiutano tantissimo a ridurre i rossori e il deposito di pus.

Bardana

La bardana è uno dei rimedi più famosi per la cura delle pelle irritata. La bardana è una pianta che appartiene alla stessa famiglia di piante del girasole. È possibile trovare il tipico fiore color magenta in tutta la penisola, infatti cresce molto bene in ogni zona. Dalle radici della pianta di bardana si ricavano unguenti ed estratti utili per combattere la maskne. La funzione principale che contraddistingue la bardana è la profonda azione purificante che esercita sull’organismo. Pulisce e svolge un’azione cicatrizzante sull’epidermide.

Olio essenziali di limone e tea tree oil

Sempre in termini di pronto intervento per pelle disastrata gli oli essenziali di limone e tea tree oil. Questi due oli essenziali svolgono un’incredibile azione astringente e disinfiammante. Da provare con sciacqui con acqua calda e da aggiungerne qualche goccia sulla crema da giorno e da notte.

Ecco quali sono tutti i rimedi naturali per contrastare la maskne: l’acne da mascherina.