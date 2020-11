Tutti i pro e i contro dei cibi precotti. Fanno davvero male?

I cibi precotti che normalmente si trovano nei supermercati sono i preferiti da chi ha necessità di preparare in pochissimo tempo il pranzo o la cena. Non a caso vanno di moda tra i single e in generale da chi non può dedicare molto tempo alla cucina.

Una delle domande più ricorrenti è se facciano davvero male, come molti dicono, ed è per questo che conviene capire quali siano i pro e i contro dei cibi precotti.

Partiamo dalle diversità che un cibo pronto e conservato ha rispetto ad uno fresco. I precotti surgelati, intanto, hanno un contenuto di sale diverso per aiutare e ottimizzare la loro conservazione. Di conseguenza chi soffre di ipertensione potrebbe già essere esposto a maggiori rischi. Da un altro punto di vista poi c’è la questione della ritenzione idrica provocata dall’abbondanza di sale.

Tutti i pro e i contro dei cibi precotti

Quello che la maggior parte delle persone contesta ai cibi precotti è ovviamente la presenza di conservanti. Tali composti aiutano il prodotto a mantenersi pressoché inalterato nel tempo ed essere pronto in qualsiasi momento. Anche la questione dei grassi saturi non dovrebbe essere tenuta in poca considerazione. A differenza dei grassi polinsaturi, possono rappresentare un pericolo per il cuore a causa di livelli elevati del colesterolo LDL.

Altra considerazione va fatta per alimenti sottoposti a temperature elevate come la carne.

Uno studio condotto dalla Sorbonne di Parigi, evidenzia come l’assunzione di prodotti lavorati abbia una certa correlazione con i rischi per la salute. Nello specifico, è stato monitorato un campione di quasi 50.000 persone per circa 6 anni. Il risultato è stato abbastanza allarmante. Analizzando i decessi, si è scoperto che l’incidenza di assunzione di cibi precotti, e alimenti lavorati in generale, era abbastanza elevata.

Se si dovesse fare un consuntivo, quindi, i pro dei cibi precotti si ridurrebbero alla loro velocità e praticità, ma non certo alla loro azione benefica per la salute.

