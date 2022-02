Molte volte alcuni di noi sono incorsi in veri e propri disastri culinari, anche quando si trattava delle ricette più elementari. Questo però non capita solo ai comuni mortali, ma anche ai cuochi delle grandi cucine, che devono servire in tavola più piatti contemporaneamente. Per questo motivo hanno inventato degli escamotage per rendere le preparazioni più semplici e per evitare gli errori che fisiologicamente si possono fare. Per questo oggi parliamo di uno di questi, che riguarda i primi piatti. Infatti, tutti i piatti di pasta saranno cremosissimi e avvolgenti grazie a un ingrediente segreto che si utilizza solo nelle migliori cucine dei ristoranti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

I rimedi casalinghi più utilizzati

Per avere un quadro più completo prendiamo però prima in analisi le tecniche utilizzate dalle nonne. La prima consiste sicuramente nell’aggiungere nel sugo un elemento grasso come il burro o la panna. Questi però, oltre ad aggiungere ulteriori calorie al piatto, possono alterarne i sapori. La seconda invece è la risottatura, ovvero un procedimento che permette di trattare la pasta come di solito si fa con il riso. Quindi la si porta in pentola a metà cottura e la si scola direttamente nel condimento. Per cuocerla è necessario aggiungere man mano delle mestolate di acqua di cottura fino a che non si sarà ammorbidita abbastanza. In questo modo si creerà un effetto molto denso e gustoso.

Tutti i piatti di pasta saranno cremosissimi e avvolgenti con questo trucco degli chef stellati che in pochi conoscono

Però un’altra buona tecnica si incentra sempre sull’acqua di cottura. Basta infatti aggiungere al liquido dell’amido di mais. Questa sostanza è nota per il suo potere addensante ma, a differenza degli altri elementi citati prima, non altera i sapori.

Un esempio

Facciamo però un esempio pratico con un piatto amato da tutti, la cacio e pepe. Abbiamo già spiegato tutti i trucchi per prepararla a regola d’arte nella maniera più tradizionale possibile. Però se si hanno degli ospiti a cena e non si vogliono intoppi, ecco una sua versione semplificata che ci aiuterà a fare un figurone senza cadere nell’ansia.

Basta infatti preparare gli ingredienti principali: il pepe e il pecorino. Il primo va macinato e poi tostato in padella. Il secondo invece grattugiato grossolanamente. Poi i due vanno inseriti all’interno di un mixer e poi leggermente bagnati con il liquido di cottura arricchito di amido. Con solo un’energica frullata avremo subito una deliziosa salsina con cui accompagnare i nostri tonnarelli.

