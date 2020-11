Perché la pasta liscia non è molto adatta al sugo di pomodoro eppure tutti mangiano gli spaghetti? Ecco tutti i perché e le curiosità poco note sulla pasta e i sughi, e che ci aiutano a comprendere l’alimento più amato in Italia.

Perché la pasta liscia in genere è di qualità più bassa?

Dipende dal tipo di trafilatura. Per abbassare i costi di produzione si usa una trafilatura con sistemi in teflon, che permettono un passaggio più veloce della pasta. Mentre la trafilatura al bronzo, richiede tempi più lunghi, è “meno liscia”, fatta con grano di qualità e trattiene meglio il sugo.

Perché spaghetti e linguine vanno bene per i sughi?

Sembrerebbe strano che proprio gli spaghetti e le linguine, che sono lisci, vadano bene per i sughi.

Bisogna ringraziare l’inventore della forchetta. Quando avvolgiamo con la forchetta gli spaghetti e le linguine, il sugo va a sistemarsi lungo uno spaghetto e l’altro, così resta bloccato fra di essi. La superficie su cui si estende il sugo è massima in questo caso, e la cattura del sugo viene aiutata dal fatto che la forchetta imprime un movimento di rotazione alla piccola massa di spaghetti.

Ecco perché anticamente, chi non era abituato ad avvolgere gli spaghetti con la forchetta, si aiutava col cucchiaio, proprio per non far perdere il sugo.

Tutti i perché e le curiosità poco note sulla pasta e i sughi. Quale sugo per la pasta rigata?

Per questo tipo di pasta si adattano i sughi più densi, per esempio il classico ragù al pomodoro. Questo sugo, in cui c’è presenza di carne macinata, ben si accoppia con la pasta rigata. Il sugo infatti si blocca fra le rigature della pasta. Come anche la pasta “tubolare”, tipo penne, tortiglioni, maccheroni ecc.

Più grande è la pasta, più si adatta a sughi con presenza di alimenti grossi, come nel caso dei paccheri con i calamari o con pesce spada.

Perché si versa la pasta nel sugo e non il sugo nella pasta?

In effetti se si vuole far assorbire bene il sugo, bisogna versare la pasta nel sugo. Il sugo va posto sul fuoco basso con due cucchiai di acqua di cottura, a cui si aggiunge la pasta scolata. Così in un paio di minuti, la pasta avrà modo di assorbire meglio il sugo e i suoi aromi.

Ecco alcuni perché molto stuzzicanti sulla pasta e i sughi. Per conoscere meglio la pasta e come riconoscere una pasta di qualità, si può leggere questo utile articolo.