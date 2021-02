Shorts, bermuda, jeans, leggins, cargo, a zampa e ampi dalla vita in giù. Vanno di moda pure quelli arricciati alla caviglia e i militari da infilare negli anfibi. I pantaloni sono la chiave passepartout della stagione ormai alle porte.

Vanno di moda tutti gli stili, dunque non c’è bisogno di spendere. Ma di accostarli bene. E possono accompagnarci dal mattino alla sera, basta scegliere il colore giusto e l’accessorio giusto (che non è mai in tinta ma a contrasto). Ecco come remixare l’armadio con l’aiuto degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Questione di styling

Grande ritorno del tailleur doppio petto rilassato, in tessuti molli e colori delicati. Rosa alba, lime, azzurro cielo, verde salvia, pesca. Ma se non ci si sente troppo romantici, né si ha tempo per il relax, i colori giusti per il tailleur pantalone più slim sono il bianco sporco (anche gessato), l’azzurro intenso, il giallo deciso o lime, il lilla, il salmone

Da portare con la sneaker brandizzata e multicolor o col sandalo. E dalle 5 della sera in poi con la chanel a spillo.

Cargo e oversize

Tutti i pantaloni giusti per vestirsi bene e spendere pochissimo. È stata la cantante Billie Eilish a riportare a galla il pantalone oversize, quello della tuta o quello di cotone che sembra quasi un pigiama.

Osiamolo sia quando abbiamo preso qualche chilo, sia quando abbiamo voglia di uscire in tuta. Quando piove e fa caldo: sfoderiamo un bermuda al ginocchio sotto un enorme parka di lino color kaki. Per il pantalone cargo, ispiriamoci alla regina di questo capo, la cantante Irene Grandi e le sue mitiche mise bianche da concerto.

Il jeans bon ton e a zampa

Attenzione al jeans, che recupera la silhouette anni ’70 ma ne sviluppa anche alcune del tutto nuove. Si porta il total look (jeans e camicia uguale) blu scurissimo, ma anche il total bianco e il total stinto délavé. Gamba a zampa, risvoltini e scoloriture naturali, modello classico o slim fit.

Ma per carità basta con gli strappi. Anche perché sopra sono previste camicie e top con maniche a sbuffo, a caramella e a ruches che non ammettono sciatterie. Ai piedi la chanel col tacco o piatta, la tennis bianca, la ciabattona piscina e ovviamente lo stivale.

Abbiamo visto, dunque, tutti i pantaloni giusti per vestirsi bene e spendere pochissimo.