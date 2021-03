Il nome altisonante di questo prodotto contribuisce al suo fascino.

Il ginepro è una pianta molto diffusa, soprattutto in Italia. Difatti questa pianta predilige le zone ventose, come la macchia mediterranea e l’ambiente alpino, microclimi entrambi presenti in Italia.

Il ginepro è molto diffuso anche perché è coltivato.

Di questa pianta si fa un utilizzo completo. Si usa per profumare e abbellire giardini, il suo legno si brucia per affumicare prodotti alimentari e le sue bacche, dette coccole, si utilizzano in cucina, come spezia e per fare superalcolici come il gin.

Ma queste bacche si possono utilizzare in modo curioso anche senza ricorrere a lunghe preparazioni culinarie o complesse distillazioni.

Ecco tutti i modi per utilizzare le bacche di ginepro, in cucina, in casa e per il benessere.

In cucina

Le bacche di ginepro si usano tradizionalmente come spezia per cucinare stufati di selvaggina e ragù particolarmente aromatizzati. Può tuttavia avere altri impieghi curiosi, ad esempio nella preparazione di bevande come tisane, caffè aromatizzati e liquori fatti in casa. In quest’ultimo caso il risultato sarà sorprendente e molto gustoso.

In casa

Si possono utilizzare come antitarme naturale. Facendo delle piccole bustine di coccole di ginepro e mettendole nei cassetti e nell’armadio, si contribuirà a tenere lontano le tarme e a profumare gli indumenti.

Le bacche di ginepro possono difatti essere anche un ottimo deodorante casalingo. Schiacciandole e mettendole in dei piccoli recipienti, aromatizzano l’ambiente.

Per il benessere

Bere infusi di ginepro è un rimedio contro la tosse, aiuta la diuresi e purifica le vie urinarie.

Non si deve eccedere con la quantità di bacche, ne servono solo 15 grammi su un litro di acqua. Se si beve con una certa frequenza questi infusi, i risultati saranno immediati. Tuttavia non c’è da esagerare perché il ginepro ha anche delle spiacevoli controindicazioni.

