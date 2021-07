Non c’è niente di meglio che un buon sonno ristoratore per avere una pelle liscia e splendente. Ma questo non basta. Allo stesso modo non bastano solo le creme per la notte.

Anche se i cosmetici ci aiutano molto a ristrutturare e idratare la pelle del viso, è importante considerare altri fattori. Vediamo quali e come possiamo applicare facilmente questi consigli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tutti i modi migliori per proteggere la pelle durante la notte

Una cosa da non sottovalutare è l’igiene e quindi la qualità dei tessuti nonché dell’aria. Ad esempio, i tessuti dei cuscini sui quali posiamola testa e strusciamo la pelle del viso è importante.

Contrariamente alla fibra di cotone che è più ruvida, la sensazione morbida della seta impedisce la formazione delle cosiddette pieghe da sonno.

La seta inoltre disidrata meno del cotone che può assorbire fino al 30% del suo peso in liquido. La seta invece ha una percentuale di assorbimento ridotta all’11%.

Altre qualità e benefici della biancheria da letto in seta

Una qualità importante di questo bel tessuto è che la seta non trattiene le impurità grazie alla struttura delle sue fibre. I microrganismi che ci provocano allergie o reazioni della pelle non hanno molto spazio dove infilarsi. Questi sono alcuni fra tutti i modi migliori per proteggere la pelle durante la notte.

In più la seta aiuta anche a proteggere i nostri capelli. Infatti limita gli sfregamenti eccessivi del capello con il tessuto (causa di caduta) e blocca l’elettricità statica preservandone la struttura.

Importante ovviamente lavare e disinfettare bene la biancheria da letto e mantenere la temperatura della stanza non troppo calda. Questo eviterà la proliferazione dei batteri e una sudorazione eccessiva. È fondamentale areare la stanza almeno due volte al giorno e profumarla con brucia essenze o incensi delicati. Anche gli smudge sticks possono essere ottimi purificatori dell’aria.