La cura della pelle del viso è essenziale se si vogliono avere meno rughe e imperfezioni. La skincare base prevede l’uso di un buon detergente, di una crema idratante e dell’immancabile protezione solare. La nostra pelle può migliorare già solo con questi pochi prodotti.

Per avere risultati migliori, però, una skincare base non basta. Bisogna aggiungere altri passaggi e altri prodotti. Questi devono essere scelti a seconda delle necessità del nostro viso. Per esempio, per alcuni tipi di pelle è consigliato usare la vitamina E. Ma a che cosa serve? Ecco tutti i modi in cui questa vitamina può far bene alla pelle.

Vitamina E e tutti i suoi benefici

Creme, sieri e maschere contenenti la vitamina E sono ottime per le pelli mature e non solo. Questa vitamina, infatti, ha un’azione antiossidante. Permette quindi di rallentare l’invecchiamento cutaneo. Infatti, la vitamina E aiuta a proteggerci dall’azione dei radicali liberi se applicata regolarmente attraverso prodotti cosmetici.

La vitamina E ha anche potere idratante. Di conseguenza, è indicata per trattare pelli secche o disidratate. È ottima, quindi, per combattere le prime rughe! Per non parlare dei benefici che apporta a pelli sensibili e irritate. Questa vitamina ha infatti anche azioni lenitive e antinfiammatorie. È adatto anche per trattare arrossamenti o forme di dermatite.

Come abbiamo visto, la vitamina E apporta molti benefici alla pelle del viso. Ma come inserirla nella nostra skincare quotidiana? Esistono mille modi diversi per farlo, eccone alcuni.

Per esempio, possiamo cercare delle creme idratanti che contengono questa vitamina. Basterà leggere attentamente cosa c’è scritto sulle singole confezioni e trovare la crema più adatta a noi. Un altro modo per applicare la vitamina E sul viso è attraverso un siero occhi fai-da-te. In questo articolo il Team di ProiezionidiBorsa ha spiegato come farne uno a casa con pochissimi ingredienti. In alternativa si possono utilizzare maschere viso che includono la vitamina E tra i loro ingredienti. Tenendole per i minuti necessari in posa faremo del bene alla nostra pelle.